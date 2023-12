Mirentras disfruta de su última taza de café del año, Maripily Rivera reflexiona sobre lo vivido en los pasados 365 días, a la vez que declara un próspero nuevo año y del cual asegura se adueñará cuando el próximo 23 de enero entre por las puertas de la casa más famosa de la televisión, “La casa de los famosos” con un claro propósito, ganar la cuarta temporada del “reality show” de Telemundo.

“Este es mi año”. “Mi propósito para el 2024 es ganar “La casa de los famosos”, decretó entusiasmada María del Pilar Rivera, nombre de pila de puertorriqueña, a través de una publicación en las redes sociales de la cadena televisiva.

La modelo será una de las 23 habitantes, y se unirá a los ya anunciados Lupillo Rivera, Gregorio Pernía, Thalí García, Pedro Luis Joao Figueira Álvarez “La Divaza” y José Reyes “La Melaza” quienes, durante tres meses, renunciarán a su privacidad, lujos, comodidades y libertad para convivir juntos bajo un mismo techo, mientras son grabados 24/7.

Precisamente, la libertad es sin duda alguna, un factor que pondrá a prueba a la ya denominada en la redes sociales como el “huracán de Puerto Rico”.

“Estoy hoy en mi casa, tranquilita y relax, así me gusta levantarme, como un espíritu libre. Estas son las cosas que voy a extrañar cuando esté dentro de la casa, pero nada, las trabajaremos. Hoy despedimos el año y recibimos un nuevo año, que sea próspero para todos, lleno de muchas bendiciones, este es mi año y el de ustedes”, reflexionó la también empresaria a través de un video en su cuenta de Instagram, mientras escuchaba el sonido de las olas del mar, otra cosa que asegura, extrañará.

Maripily, ya anticipó que cuando inicie el popular “reality show” sus seguidores podrán ver una versión completamente distinta a lo que nos tiene acostumbrados, pues la audiencia la verá cocinar, limpiar, hacer ejercicios y modelar “su rica tacita de café”.

Recientemente, en entrevista con el youtuber Chente Ydrach, la dueña de “Pompis Store” reiteró tener un gran compromiso con los puertorriqueños, pues, esperaban su llegada a la casa desde la pasada edición.

“Me sorprendió la reacción del público cuando me anunciaron, yo no esperaba que la gente se alegrara. El público me estaba esperando desde el año pasado, que yo no entré, porque yo había dicho que sí y después dije que no iba. Tengo un compromiso bien grande, soy la única boricua, yo tengo que dar el resto y saberla jugar”, expresó Maripily, quien buscará el “back to back” tras el triunfo de la modelo boricua Madison Anderson Berríos en la tercera temporada.

“En Puerto Rico, votan porque votan. Y cuando dicen apoyar a los nuestros, nosotros somos como un ejército”, comentó confiada, mientras dejó saber que estará conectada con su público a través de las decenas de cámaras que estarán ubicadas por los alrededores la casa, “como lo hizo Madison”.

Durante su estadía, la boricua, según dijo, se dejará llevar por su instinto, por lo que no le preocupa lo que suceda en el exterior de la casa. “De mí harán mil memes, yo los espero, como Laura Bozzo. Y no me va a importar, porque ese es mi momento de yo lucirme, es el momento de que el público conozca a la verdadera Maripily, porque el boricua ha podido conocer lo que yo quiero poner en mis redes sociales, pero no me ha visto en mi intimidad”, culminó diciendo en su entrevista.

En la nueva temporada de “La casa de los famosos”, que será conducida por Nacho Lozano y Jimena Gállego, no solo habrá más concursantes, sino también “más cámaras”. “Con más cámaras, el drama explotará como nunca antes”, anunció Telemundo.