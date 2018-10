Scarlett Johansson está haciendo historia. Según informes comunicados en el portal de noticias The Hollywood Reporter, la actriz de 33 años recibirá un salario de $15 millones por su trabajo en "Black Widow", la próxima cinta titular de la superheroína de Marvel también conocida como la Viuda Negra.

Esta noticia marca un antes y después en la historia de Marvel Studios, pues la intérprete ha alcanzado las mismas cifras salariales de Chris Hemsworth y Chris Evans, sus compañeros de reparto en "Avengers: Infinity War".

Ambos recibieron la suma de $15 millones en esta última cinta de la franquicia, además de sus papeles protagónicos en las películas "Captain America: Civil War" (Evans en el 2016) y "Thor: Ragnarok" (Hemsworth en el 2017).

El mismo medio afirmó que esta sería la primera vez que Marvel desembolsa esta cifra de dinero para el sueldo de sus protagonistas en las primeras película en solitario. La trayectoria de Johansson con el estudio marcaría la diferencia en este caso.

A pesar de que diversas fuentes confirmaron la suma de pago de Johansson por su próxima participación en "Black Widow" a The Hollywood Reporter, sin embargo, un portavoz de Marvel –en respuesta a esta importante noticia – optó por mantener discreción respecto al hecho: "Marvel Studios cuestiona la precisión de estos números y, como cuestión de política, nunca revelamos públicamente los salarios ni los términos de los acuerdos".

A lo largo del 2018, la protagonista de otras cintas como "Match Point" (2005), "He's Just Not That Into You" (2009) y "Lucy" (2015) ha logrado mantener su nombre en diversos titulares de noticias.

Uno de ellos –y el más polémico– ocurrió en julio de este año, cuando se dio a conocer que la estrella de Hollywood encarnaría el papel de un hombre transgénero en la cinta "Rub and Tug".

Las críticas contra ella fueron tan duras que a Johansson no le quedó otra que terminar renunciando a dicho rol protagónico. Una de las personas que despotricó contra Johansson fue la actriz transgénero Trace Lysette, quien escribió en Twitter: "¿Así que ustedes pueden seguir interpretándonos, pero nosotros a ustedes no? Hollywood está tan arruinado. Esto es un desastre".

En medio de este escándalo, Johansson aprovechó para ofrecer un comunicado en el que hizo pública su renuncia a través de la revista estadounidense "Out". Allí aseguró que entendía la molestia de artistas transgéneros, quienes resultan ser una minoría en Hollywood.

"Aunque me hubiera encantado la oportunidad de traer la historia y la transición de Dante a la vida, entiendo por qué muchos sienten que debería ser retratado por una persona transgénero, y estoy agradecida de que este debate, aunque controvertido, haya desencadenado una conversación más amplia sobre la diversidad y representación en el cine", sentenció.