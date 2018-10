Mucho se rumoreó sobre quién reemplazaría a Daniel Craig en el papel de James Bond, y hasta hace un tiempo se especulaba que sería Idris Elba el sucesor del actor y el primer afrodescendiente en protagonizar una cinta del icónico espía inglés.

Pero según el periódico británico The Sun, sería el ex actor de "Game of Thrones", Richard Madden, el próximo Agente 007 en la cinta número 26 de la saga.

El medio citado señala que Madden, quien dio vida a Robb Stark en la producción de HBO, sería el primer escocés en encarnar a Bond desde Sean Connery, quien lo interpretó por última vez en 1983 en "Nunca digas nunca jamás".

"En verdad parece que él será quien se quede con el trabajo. No solo está en el top de la lista de Bárbara (Broccoli, productora e hija de Albert "Cubby" Broccoli, uno de los hombres que comenzaron la franquicia), sino que ella se está preparando para tomar una decisión", señaló una fuente anónima al tabloide.

De momento, la confirmación de Richard Madden en el protagónico no ha sido oficializada por la producción del filme. Además de Idris Elba se había rumoreado que Tom Hardy estaba siendo considerado para el rol, pero todo ello se sabrá una vez que finalice el rodaje de "Bond 25", que dirigirá Cary Fukunaga en reemplazo de Danny Boyle.