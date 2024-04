Toto dará concierto en el Coca-Cola Music Hall

La legendaria banda estadounidense de rock Toto se presentará en Puerto Rico con su nueva gira titulada The Dogz of Oz.

La banda compuesta por Steve Lukather (guitarra y voz) y Joseph Williams (cantante) aka The Dogz of Oz, Greg Phillinganes (teclados y coros), Shannon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (percusión y coros), y Steve Maggiora (teclados y coros), se ha adaptado a los cambios y a las nuevas tendencias para mantenerse relevante en la música.

La energía del rock y la nostalgia se fundirán el 29 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall. TOTO interpretará esos éxitos que han marcado a tantas generaciones: “Hold The Line”, “Africa”, “Rosanna”, “Stop Loving You”, “I’ll Be Over You”, “I Won’t Hold You Back”, entre muchos otros.