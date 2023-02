Luego de ocho años de haber exhibido en Puerto Rico y de estar exhibiendo en galerías de los Estados Unidos, Europa y América Latina, Wilfredo Chiesa regresa a exhibir sus más recientes obras en su lugar de nacimiento, Puerto Rico.

Obra Galería anuncia su próxima exposición individual de Wilfredo Chiesa, “Tondi +”, que inaugurará el miércoles 22 de febrero. “Tondi +”, que lleva el nombre de los nueve tondi (pinturas circulares) que mostrará, también incluye dos obras rectangulares a gran escala. “Tondo”, que significa redondo en italiano, plural “tondi”, es un término artístico que se hizo popular durante el Renacimiento italiano por la utilización de un lienzo redondo, aunque sus orígenes se remontan a la antigua Grecia. Artistas como Miguel Ángel, Luca Della Robbia, Raphael, y Sandro Boticelli produjeron varios tondi a lo largo de sus carreras. Posteriormente, durante movimientos artísticos como el Pop-Art y el Expresionismo Abstracto, el tondo resurgió a través de Andy Warhol, Frank Stella, Sol LeWitt y Jackson Pollock. Los contemporáneos de Chiesa, como Manuel Mérida, Damien Hirst y James Turrell, también han experimentado con el tondo. Por lo tanto, se puede decir que el círculo ha fascinado y provocado a los artistas a lo largo de la historia.

Obra del pintor puertorriqueño Wilfredo Chiesa que forma parte de la exposición "Tondi+" que presenta Obra Galería. (Suministrada)

Los nueve tondi de Chiesa, que miden 22.9 pulgadas de diámetro, son un eco de su obra anterior “The Looking Glass”; Un díptico circular a gran escala encargado por Eastern Connecticut State University en el año 2020. Para Chiesa, pintar sobre un lienzo circular en lugar de uno rectangular, conduce a nuevas profundidades en las perspectivas donde se pierde la noción de espacio y tiempo, ya que el círculo no tiene principio ni fin; sin esquinas. Un lienzo redondo cambia el punto focal, dirige la perspectiva hacia el centro y aleja la obra de arte de su común entorno lineal. No es familiar y es un desafío para un artista cuya abstracción es tanto geométrica como expresiva. Los círculos son literal y simbólicamente parte de la naturaleza, la vida se rige por círculos; el sol, la luna y los planetas. La vida misma es un círculo en el tiempo, un ciclo continuo. Los dos lienzos a gran escala incluidos en “Tondi +”, comparten este tema orgánico, a través de diferentes medios. Las dos pinturas rectangulares de Chiesa provienen de la serie “In Natura”, latín para “En la naturaleza”, pintadas en el 2019 mientras estaba en su estudio ubicado en una zona rural de Canadá. Esta fue la primera vez que el artista creó su arte en un entorno bucólico que resultó ser muy introspectivo.

El trabajo de Wilfredo Chiesa se puede encontrar en colecciones destacadas como el Museo de Bellas Artes y la Universidad de Harvard en Boston; El Museo del Barrio y el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York; el Victoria and Albert Museum de Londres, la Biblioteque Nationale de París, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y otros.

“Tondi +” se exhibirá en Obra Galería del 22 de febrero al 15 de marzo del 2023. La apertura de la exposición será el miércoles 22 de febrero del 2023 de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. Las personas que deseen asistir a la apertura, deben confirme su asistencia por correo electrónico a obragaleria@gmail.com o llamar al (787)723-3206 en horario de la galería.