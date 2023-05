Estudiar los petroglifos en la Isla ha sido parte de las aficiones que han marcado la trayectoria del trujillano William Trinidad, quien combinó sus conocimientos con sus destrezas artesanales para plasmar el arte taíno en higüeras. Es que este maestro de artes industriales, retirado en el 2019, comenzó su arte en los años 80 con trabajos en coco, higüeras y marimbos. Sin embargo, no fue hasta 10 años más tarde cuando se dedicó a explorar zonas con petroglifos en la Isla, las que plasmó en un libro. Posteriormente, dio paso a sus nuevas creaciones artesanales.

“Me gustaba el dibujo, siempre he dibujado desde chiquito. Pero cuando hice una investigación como arqueólogo aficionado en la zona este del país, la cual se llama ‘Los Petroglifos Indígenas en la Zona Este de Puerto Rico’, plasmé 120 dibujos de los petroglifos de San Lorenzo, Naguabo y Río Grande, zonas con mayor concentración de estos petroglifos en esa primera edición. Entonces, como me gustaba el dibujo, pues siempre he dibujado desde chiquito, decidí hacer los petroglifos también en higüeras”, dijo el artesano, cuya pieza literaria está a la venta en la Librería Casa Norberto en Plaza Las Américas.

Además de los dibujos en higüeras, Trinidad es tallador de Reyes Magos, figuras que dice trabaja porque apelan a nuestra cultura puertorriqueña, así como también la de muchos países. “Los Reyes Magos trascienden las líneas teológicas, puedo venderle un set de reyes magos a un musulmán y lo compra feliz, se lo puedo vender a un católico y de igual manera, incluso los protestantes atesoran el aspecto cultural de los reyes magos en Puerto Rico”, señaló Trinidad, quien funge como vicepresidente de la Federación de Artesanos en Puerto Rico.

15 marzo 2023 Trujillo Alto, PR Proyecto Somos en Trujillo Alto Artesano William Trinidad, hace tallas en madera y masitas miniaturas para jugar domino Foto: Wanda Liz Vega (WANDA LIZ VEGA)

El artista de 57 años también se dedica a trabajar vejigantes, güiros, maracas y estampas típicas como el trapiche de caña, el alambique y el molinillo de café, con las que busca evocar recuerdos especiales de nuestra cultura. “Empecé con la estampa del molinillo de café y le hacía una canastita con una pavita chiquita y le llenaba con granos de café tostado. También trabajo el trapiche de caña… Además del alambique; donde hago el barril, el dron que es la caldera que se utiliza todavía, ya sea a nivel industrial con los espíritus destilados o, a nivel de la calle con el pitorro y el ron caña, pues todavía está lejos de desaparecer. Con eso busco evocar la costumbre, revivir el pasado que nos formó como sociedad y que no podemos desligarnos porque es parte de nosotros”, mencionó el trujillano.

Además, Trinidad trabaja las típicas mesas de dominó, pero en tamaños reducidos de 9 y 12 pulgadas. El producto resulta práctico para llevar este juego tradicional a todas partes.

“Las mesitas me las enseñó a hacer un compañero, pero la idea de las mesas pequeñas nace porque me estaba sobrando mucho material y me sugirieron hacer una mesa más pequeña. Lo bueno de las mesas es que son en material PVC y se las pueden llevar a la playa, el río o de camping y se limpian fácilmente”, sostuvo el artesano. Aunque cuenta con su taller ubicado en Trujillo Alto, Trinidad se las ingenia para llevar parte de su maquinaria y establecer su centro de trabajo casi en cualquier lugar.

Puede vérsele en los típicos festivales, pero también en ríos, playas, filas del banco e, incluso, en los tiempos en que era permitido, el artesano llevaba su taller a los aviones y trabajaba sus piezas en las alturas y ante la vista de todos los pasajeros. “Este es un taller que se puede llevar donde quiera, en las filas de los bancos yo me llevaba el taller, lo llevo al Festival del Macabeo, a las Fiestas de la Calle San Sebastián hasta al río, la playa y la neverita no puede faltar. Lo he llevado a Piñones, que es de mis lugares favoritos. Puedo cargar el taller prácticamente a donde quiera. Cuando se podía viajar con esas cosas en el avión, fui a Costa Rica y vine con los chavos del pasaje y los saqué yo tallando en el avión. En el 1995 también fui a Disney y saqué los chavos del pasaje así haciendo mis artesanías. Hoy en día después del 9-1-1 no se puede hacer nada de eso”, lamentó el artista, a quien pueden conseguir a través de su página de Facebook William Trinidad o llamando al 787-365-4859.