En Trujillo Alto suena alto la trova en voces de una nueva generación. Niños y jóvenes llevan esta tradición en sus corazones y cultivan sus talentos en la Escuela de Niños Trovadores, un taller que promueve la pasión hacia esa herencia cultural en las futuras generaciones.

“Este taller comenzó para el año 2001 con la idea de Edgardo Díaz (director de la Escuela de las Artes) de formar la primera escuela auspiciada por un municipio para dar clases a niños y jóvenes trovadores de Trujillo Alto. El propósito de este taller es inculcarles a nuestros niños y jóvenes lo que son nuestras raíces, nuestra cultura y lo que es nuestra música puertorriqueña, enfatizando en lo que es la décima espinela y el aguinaldo, que es lo que involucra la semilla de la trova puertorriqueña”, explicó Lenny Jeanette Adorno, profesora y coordinadora del taller de trova de la escuela.

Para esta reconocida trovadora trujillana, con una trayectoria de más de 30 años en ese campo, la encomienda de educar a las nuevas generaciones es una gran reto, pero reconoce la importancia de su rol para preservar la cultura en su pueblo. “La mayoría (de los niños) me ha llegado que no tienen ningún contacto con la cultura y la décima puertorriqueñas. Esto no es como yo, que nací y me crié en una familia de trovadores. En el caso de muchos de mis estudiantes, han llegado por el interés de conocer lo que es la décima puertorriqueña, lo que es nuestra cultura y nuestra música puertorriqueña. Y, poco a poco los he ido moldeando y enseñándoles lo más importante”, explicó la coordinadora, quien desde el 2012 ha trabajado con cerca de 30 niños.

Aunque todo aprendizaje requiere de un proceso, la profesora tiene la meta de que estos futuros exponentes puedan componer sus letras y salir a cualquier escenario a improvisar con gran proyección escénica.

“Primero les enseño a cantar los diferentes géneros que existen dentro de la trova y cómo se compone una décima espinela. Aquí vemos las dos partes, que es la interpretación y lo que es la composición. Quiero que llegue un momento en que ellos sean improvisadores de nuestra trova puertorriqueña”, sostuvo. Precisamente esa es la meta de Jodiel Torres, un joven de 16 años, que llegó “por casualidad” al Taller de Niños Trovadores.

“Fue más por un maestro en elemental que estaba dando música típica de Puerto Rico y vio que ‘ese nene no le tiene miedo al micrófono’, y como él conoce a Lenny (la profesora), le recomendó a mi mamá y desde los 12 estoy aquí”, dijo Torres. Según Jodiel, su proceso de aprendizaje fue normal, pero asegura que hubo etapas complicadas que pudo superar. Hoy día se desenvuelve con gracia y expone su talento con mucha seguridad.

“Fue bien difícil cuando tuve el cambio de voz de nene chiquito a ya más grandecito. Ahí tuve problemas”, recordó el joven. Además, Jodiel aseguró que le gusta la trova por la diversidad que ofrece el género y sus características.

“La letra puede ser cómica, feliz, es lo que me gusta, no es lo mismo. Puede ser un debate, tiene mucha diversidad. Eso es lo que me gusta”, dijo el joven, quien aspira llegar “a ser un trovador, por lo menos respetado”.

La Escuela de las Artes alberga, no solo el Taller de Niños Trovadores, sino también un sinnúmero de programas dirigidos a niños, jóvenes y adultos. En la foto, la profesora Lenny Jeanette Adorno, y los niños trovadores Jodiel Torres, Alejandra Rosado y Paloma Jiménez. (XAVIER GARCIA)

Por su parte, las primas Alejandra Rosado y Paloma Jiménez, ambas de 10 años, están muy entusiasmadas por las clases que comenzaron a tomar por el impulso de su abuela. “Mi abuela veía un canal y me gustaba cuando cantaban y todo eso, y quise venir para acá. Me encanta cantar y es bien fácil”, dijo Alejandra, quien espera que su talento en la trova la lleve a “ser famosa” algún día.

Según la profesora, ver el talento desarrollado por Jodiel, Alejandra y Paloma es solo una muestra de los frutos que han recogido con este taller, pero de todo, lo más importante es poder sembrar en ellos esa semilla del amor a la cultura que ya está floreciendo.

“El taller ha tenido sus frutos. He tenido estudiantes que han participado en actividades significativas, como conciertos de Reyes que hace la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico”, manifestó. “Para mí este taller es la espina dorsal de lo que es la Escuela de las Artes y la cultura de Trujillo Alto, y nosotros, como trovadores y embajadores de nuestra cultura, nos sentimos muy orgullosos de tener este taller de Niños y Jóvenes Trovadores, porque para nosotros los trujillanos la trova representa una parte esencial de la historia de nuestro pueblo”, puntualizó la profesora.

Escuela de las Artes

Desde su fundación para el 2001, la Escuela de las Artes alberga, no solo el Taller de Niños Trovadores, sino también un sinnúmero de programas dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Actualmente, la escuela cuenta con una matrícula que ronda los 480 estudiantes y opera de lunes a viernes en un horario de 3:00 p. m. a 8:00 p. m. Algunos sábados brindan talleres de música, danza, pintura y dibujo, entre otros. “Ofrecemos en música: piano, violín, guitarra, cuatro, percusión, viento metal y viento madera, canto y tenemos este taller de niños trovadores. Además, tenemos teoría y solfeo. En danza, tenemos más de 200 estudiantes y ofrecemos danza contemporánea, ballet clásico, ballet infantil y danza moderna. También tenemos clases de dibujo y pintura y talleres de costura”, detalló Edgardo Díaz, director de la Escuela de las Artes.

“Las artes son el oxígeno del alma de un pueblo y eso es lo que representa esta escuela para los trujillanos”, puntualizó.