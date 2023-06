A continuación varias opciones dentro y fuera del área metropolitana para salir a disfrutar y pasar un rato agradable con amigos y familiares durante la Noche de San Juan.

Aguada

El alcalde de Aguada, Christian Cortés Feliciano, anunció que el Balneario Pico de Piedra será el lugar de encuentro para celebrar mañana, jueves, desde las 7:00 p. m.

“Vamos a tener una magnífica noche con la música de Black Guayaba, Fofé Abreu y Circo, Luar La L, Rainao, Jay la Voz Letal, Leray y el reconocido DJ Iván Robles. La animación estará a cargo de Yosué Berríos ‘El Activao de la X’, entre otras atracciones”, señaló el alcalde.

La Concha

El solsticio de verano dará paso a la celebración de la Noche de San Juan, que servirá de punto de partida de un fin de semana candente de música y entretenimiento continuo en una icónica celebración de tres días de fiesta en el hotel La Concha Resort, que se convertirá en un Paraíso Sin Fin.

Según Mike Rivera, gerente general del hotel, La Concha Resort celebra su One Hot Summer Weekend: Endless Paradise a partir de hoy, desde las 8:00 de la noche. El desfile de talentos y las propuestas de entretenimiento continuarán hasta el domingo en una gran fiesta con experiencias gastronómicas, coctelería, ‘pool parties’ y artistas de la talla de Los Rabanes, PJ Sin Suela, DJ Velcro y DJ Carmona, entre otros.

“La Concha se convertirá en un destino tropical, parte de la ilusión de escapar a un Paraíso Sin Fin, donde la fiesta nunca termina. Este año, la Noche de San Juan se adueña de todo el fin de semana con eventos al estilo ‘Latino Chic’, que caracteriza a La Concha. Los que lleguen a esta gran fiesta podrán disfrutar de bandas, DJ’s, las espectaculares piscinas de Solera y Marena, para disfrutar el atardecer y cerrar el domingo con un espectacular brunch en el famoso salón Perla”, dijo Rivera.

Los espacios se podrán reservar de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 3:00 p .m. y habrá música hasta las 4:00 de la tarde con DJ Jon Delgado y DJ Hec.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera para todo el fin de semana o por evento de cada día. Los boletos de entrada general para Noche de San Juan están disponibles a $60. Las entradas VIP para esta celebración están disponibles a $155 por persona con acceso a la Terraza VIP con vistas al escenario. La entrada incluye barra libre, pero no incluye los alimentos.

El ‘All Access Ticket’ para todo el fin de semana (del 23 de junio al 25 de junio) está disponible a $250 por persona. Este boleto da acceso a todos los eventos del fin de semana. La entrada del fin de semana incluye dos cócteles de bienvenida por evento el 23 y 24 de junio. Incluye la comida de brunch y mimosas interminables de una hora para el 25 de junio.

Rivera explicó que los boletos de admisión general no incluyen área de asientos o alimentos y bebidas, cada boleto es válido para una persona, todas las compras son finales y no reembolsables. Para participar de esta gran fiesta los interesados deben tener 18 en adelante. Por motivos de seguridad, no se permiten niños en las instalaciones. Tampoco se permite comida o bebidas del exterior.

Para reservaciones de grupos y de las Salas VIP pueden visitar Events@laconcharesort.com o llamar al teléfono 939.332.7349.

Fairmont El San Juan Hotel

Celebra la tradicional Noche de San Juan, en un “pool party” alrededor de las piscinas desde las 6:00 p. m. con DJ Salina, DJ Gandhi, DJ Nathanya, DJ Iván Robles, en El San Juan Beach Club, y DJ Pedro Tort, en The Lobby. Puede obtener su admisión general del evento “Pool Pass” o reservar una de las lujosas cabañas y comenzar disfrutando del atardecer.

Accesa y reserva en Ticketera, Noche de San Juan - evento.