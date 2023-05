El Museo de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), de la Universidad de Puerto Rico (UPR), conocido como MUSA, se unirá al Día Internacional de los Museos, que se celebrará mañana, 18 de mayo, con sus exposiciones “Flora borinquenana: tres siglos de ilustraciones botánicas”, curada por el doctor Eugenio Santiago Valentín e “Intimidad floral”, del fotógrafo científico José R. Almodóvar Rivera, ambas relacionadas al tema seleccionado este año por el Consejo Internacional de Museos (ICOM): “Museos, sostenibilidad y bienestar”.

“Hemos tenido unas exitosas exposiciones que conectan con el mensaje de desarrollo sostenible y apoyo a la acción climática que este año promulga ICOM. Desde nuestra apertura en febrero, nos han visitado cientos de personas interesadas en conocer esa historia botánica, lo que conllevó recopilarla y el legado de conservación que nos deja. Hemos tenido un público muy variado, lo que enfatiza mucho la misión del museo que es, precisamente, ser un espacio interdisciplinario. Así que para este proyecto tenemos la participación activa de algunos colegas de Agricultura y Biología, entre otros. Asimismo, hemos tenido la visita de muchos grupos escolares de todas las edades. Ya que se trata de exposiciones interactivas, el público tiene la oportunidad de ver algunas plantas desde los microscopios, las lupas, tienen acceso a los iPads, y algunas publicaciones relacionadas. También, pueden ver el arte tradicional en las paredes, las ilustraciones botánicas y las pinturas. Del mismo modo, hemos tenido una serie de talleres como “Ilustración científica” y “Confección de lámparas florales”, entre otros”, indicó la doctora Zorali De Feria, directora de MUSA.

Como se destaca en la Resolución del ICOM “todos los museos tienen un papel que desempeñar en la configuración y la creación de futuros sostenibles, y pueden hacerlo a través de programas educativos, exposiciones, actividades de divulgación comunitaria e investigación”.

“Nos place que el MUSA se integre en este rol de crear conciencia sobre la importancia de nuestro planeta a través de este proyecto conceptualizado por la entidad Para la Naturaleza y subvencionado por el National Endowment for the Humanities, que estará en exhibición hasta el 8 de julio y que el próximo semestre se muda para el Recinto de Río Piedras de la UPR. La exhibición tiene un diseño cronológico y el siglo 20 es muy particular porque se reconoce algunas mujeres botánicas como Ana Roqué y Frances Horne, quien era artista pero trabajo también en botánica. También pueden ver obras de Francisco Oller y de Campeche”, agregó la directora del MUSA”, agregó.

El doctor Santiago Valentín, catedrático del recinto riopedrense de la UPR y egresado del RUM es el curador de la exposición que reúne los siglos 18, 19 y 20.

“Son tres periodos que se representan por seis naturalistas. Se habla de la labor y contribución que ellos hacen a la construcción del conocimiento botánico en Puerto Rico, utilizando como elemento común las ilustraciones botánicas que se desarrollaron en estos diferentes periodos. También la muestra incorpora o habla de las intersecciones que tiene la historia de la botánica con otros elementos importantes para Puerto Rico, como: la historia, la cultura, el arte y la sociedad”, explicó.

“El conocimiento botánico que tenemos hoy día no surge espontáneamente de un día para otro. Ha sido el producto de muchos siglos de expediciones, exploración, estudio, observación que se ha ido descartando y acumulando a través del tiempo. A veces olvidamos que este conocimiento requiere todo este tiempo y energía. Así que ‘Flora borinqueniana’ es una fuente de celebración, de este patrimonio botánico que hemos acumulado a través del tiempo, pero también es una invitación para el futuro porque la naturaleza es una fuente inagotable de conocimiento y quisiéramos que así como estos naturalistas se inspiraron en conocer la naturaleza, hoy día y para el futuro la flora todavía está en espera de que se siga descubriendo y estudiando. No solamente es mirando al pasado, sino es inspirarse para mantener o continuar conocimientos para el futuro”, puntualizó el catedrático, quien además es curador del Herbario del Jardín Botánico de la UPR.

Por otra parte, en el nivel bajo de MUSA está la exposición “Intimidad floral” del fotógrafo Almodóvar Rivera, quien logra capturar el microcosmos que habita dentro de 13 flores que forman parte de la botánica de Puerto Rico a través de la técnica apilamiento de imágenes (”focus stacking”).

“Es una exposición que simboliza mi primer amor con la Biología y la Botánica a través de las fotos”, reiteró el fotógrafo, quien busca crear una conexión entre la belleza interior, la conciencia y la importancia de la conservación de nuestra flora.

Asimismo, la directora de MUSA expresó la importancia de este tipo de exhibición en un museo universitario.

“Hay una conversación entre ‘Intimidad floral’ y ‘Flora borinqueña’, ya que ambas afirman el compromiso que tiene MUSA con ser una institución interdisciplinaria. Nuestra relación con la agricultura y la botánica no comienza ahora, ya hemos tenido algunos otros proyectos con la obra de Agustín Stahl. Así que es una continuidad de nuestra misión que también conecta con el ambiente y la sostenibilidad”, concluyó.

Mañana jueves, 18 de mayo, Día Internacional de los Mueseos, MUSA estará abierto en horario especial de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.