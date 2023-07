Con el fin de borrar las brechas generacionales que han dejado los avances de la sociedad, el imitador Julio Sabala sacará sus “mil caras” para celebrar sus 35 años de trayectoria en “Lo de ayer y lo de hoy”, una nueva comedia que tendrá puesta en escena el sábado, 2 de septiembre, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

El artista dominicano llegó ayer, martes, al Hotel Verdanza en Isla Verde, para hablar sobre su regreso a las tablas boricuas con una presentación que busca honrar la memoria histórica de los artistas de la balada y música pop clásica con la irreverencia que ha traído la nueva cepa de exponentes musicales de hoy.

“Esta es una excelente excusa de contar, analizar y celebrar este choque generacional que estamos viviendo, que ha sido lo más significativo, y lo estoy haciendo a partir de lo que dijo un periodista, que soy un artista bisagra, un artista que tiene la memoria histórica del vinilo y la vieja guardia, pero también incorporada a las nuevas tecnologías y nuevos cantantes”, expresó el comediante, quien fue recibido con abrazos y besos de algunos fans en el vestíbulo del alojamiento.

Según Sabala, el público boricua se sorprenderá con los 10 personajes que han dejado huella en la escena musical y artística contemporánea, tales como Bad Bunny, Romeo Santos, Marc Anthony, Camilo, Maluma, y muchos otros. Durante la presentación, estas “estrellas” tendrán la oportunidad de interactuar con legendarios como Juan Luis Guerra, Perales, Roberto Carlos, Celia Cruz y otros favoritos del público general.

“Yo lo que soy es el lado humorístico de las estrellas, y eso es un tema atemporal, y justamente yo he experimentado que los que no son fans de los artistas son los más que se divierten”, manifestó el comediante, quien lleva años sin presentarse en la Isla del Encanto.

“Esta será una propuesta con un mensaje maravilloso para la familia. De ahí salen contentos los urbanos, los millennials y los centennials”, manifestó.

Por otro lado, el artista asegura que, pese a los cambios radicales que ha traído la sociedad, siempre seguirá firme y listo para sacarle jugo a toda peculiaridad que surja en el camino.

“El espectáculo es un reflejo de la actualidad, y todo eso va fluctuando y cambiando con los tiempos. Y ahora, el tiempo nos dice que hay un choque generacional. Hay una generación que no entiende y que está intentando buscar una explicación a estos fenómenos que ocurren, como dónde los paradigmas cambian, cómo la tecnología ha hecho cantar a los que no cantaban, cómo los que no son bonitos se ven bonitos con el ‘Photoshop’, cómo las parafernalias del espectáculo se convierte en un movimiento para generar interés taquillero. Estamos viviendo un extremo bien especial donde personas con mediana coherencia personal dice,: ‘¿Cómo estoy escuchando estas canciones que dicen tantas barbaridades?’ Lo que para muchos es una aberración, para mí, es contenido”, expuso Sabala.

Los boletos para “Lo de ayer y lo de hoy” ya se encuentran a la venta en Ticketera.