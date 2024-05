Britney Spears acusa a su madre tras nuevo escándalo con pie hinchado y supuesta pelea con pareja

A través de sus redes, la cantante negó esta versión y aseguró que sufrió un esguince de tobillo, el cual luce muy hinchado, pues trató de saltar y se cayó. Afirmó que, en efecto, los paramédicos llegaron a las afueras de su habitación, pero no entraron. Confesó que se sintió acosada y aseguró que su madre Lynne Spears llamó a la prensa, a los paparazzis.

“Sé que mi mamá estuvo involucrada. No he hablado con ella en 6 meses y llamó justo después de que sucediera el accidente, antes de que se conociera la noticia”, se lee en el mensaje que compartió a manera de defensa ante la ola de publicaciones que la señalaron como víctima de un ataque de nervios.

“¡Ya me tendieron una trampa como esta hace mucho tiempo! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Sinceramente, no me importa decirlo”, se sinceró, y agregó una dedicatoria especial a su abogado Mathew Rosengart, a quien le agradeció por ayudarla a superar el incidente.