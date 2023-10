Desde que se anunció el lanzamiento de su autobiografía, muchas celebridades se han preguntado qué tendría que decir Britney Spears sobre ellos. Y es que, en su libro de memorias, la llamada “Princesa del Pop” ha revelado íntimos detalles, entre los que se encuentra su pensar sobre la boricua Jennifer López.

La intérprete de “Oops, I Did it Again” le dedicó varios fragmentos de su libro “The Woman in Me” a su colega, según informó la revista People. En sus palabras, se logra percibir cómo a Britney Spears se le hacía más difícil que a otras celebridades manejar la idea de ser famosos, pues ganó popularidad desde su aparición en “The Mickey Mouse Club” en la década de los 90.

“Algunas celebridades lidian bien con la fama. Yo envidio a la gente que saben cómo hacer que la fama funcione para ellos, porque yo me escondo de ella. Me pongo muy tímida”, lee parte del libro.

“Por ejemplo, Jennifer López, desde el principio me pareció una persona que era muy buena en ser famosa, complaciendo el interés de las personas sobre ella, pero sabiendo donde establecer límites”, aseguró la cantante.

“Ella siempre se manejaba muy bien, con dignidad”, enfatizó sobre “La Diva del Bronx”.

Cabe destacar que, a inicios de este año, la puertorriqueña confesó que el icónico beso entre dos grandes estrellas del pop, Britney Spears y Madonna durante una presentación en los MTV Video Music Awards de 2003, era desde el inicio, para ella.

“Sí, es cierto. ¡Ese beso debería haber sido para mí!”, confesó la esposa del actor Ben Affleck en una entrevista con E! News. “En esos momentos, estaba filmando una película en Canadá. Pero, sí, días antes de la ceremonia fui con Britney a la casa de Madonna para ensayar el show. Y los besos con nosotras dos estaban planeados”, aseguró la intérprete de “On the floor”.