La cantante Jessica Simpson compartió con sus seguidores el cómico momento que vivió cuando una fanática le pidió un autógrafo, pero pensando que se trataba de otra famosa celebridad.

La voz de “Irresistible” fue confundida que su colega, la artista Britney Spears.

“La cara cuando alguien en el estacionamiento del centro comercial te pide un autógrafo, pero espera que se lo firme Britney Spears”, publicó en sus redes sociales, acompañado de una fotografía con su hija Maxwell y una expresión de sorpresa.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que la cantante de 43 años es confundida con la voz de “Baby one more time”, que tiene 41 años.

En diciembre de 2022 Britney Spears también se dio cuenta de su gran parecido con la rubia y hasta publicó una fotografía en sus redes sociales. “¿Por qué me parezco EXACTAMENTE a Jessica Simpson? ¡También mi cara se ve tan pálida!!!”, comentó en ese momento.

De igual manera, en enero de 2015 Jessica compartió un #throwbackthursday de su madre, Tina Simpson y también bromeó sobre su gran parecido con la intérprete de “Oops!… I did it again”.