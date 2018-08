La cantante estadounidense Demi Lovato salió temporalmente la clínica de rehabilitación a la que apenas había ingresado el pasado fin de semana para tratar su adicción a las drogas y viajó de California a Chicago.

Y no es porque la exestrella de Disney se haya arrepentido de superar su problema de adicción, sino todo lo contrario, el viaje está recomendado y diseñado por los médicos que la apoyan en su rehabilitación, para que pueda mantenerse sobria y saludable, publicó TMZ, sitio especializado en celebridades.

De acuerdo a TMZ, Demi viajó con su mamá para ver a un siquiatra especializado en salud mental, sobriedad y bienestar general. Su estancia en Chicago será cuestión de días, ya que luego regresará a la clínica de rehabilitación, ubicada a las afueras de California.

La artista de 25 años estuvo internada en el hospital Cedars-Sinai, luego de que fuera hallada inconsciente en su casa de Hollywood Hills debido a una presunta sobredosis de heroína.

Fue dada de alta el pasado fin de semana y de inmediato fue ingresada a una clínica de rehabilitación, ya que la intérprete de “Stone Cold” está decidida a superar sus adicciones luego de que su vida estuvo en peligro.

Debido a que estará dedicada a su rehabilitación, la cantante ha cancelado su tour “Tell Me You Love Me” en México y Sudamérica.