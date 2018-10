Provocar risas es un don que Janibeth Santiago ha ido puliendo a través de toda su vida. De hecho, dice que desde que nació le han dicho que es “graciosita”, aunque resalta que es la actriz “más seria del mundo”.

“Me da mucho pachó hacer un montón de cosas en público, me dan muchos nervios. Pero me preparo muy bien y lo hago. Creo se nace con eso, tienes la magia (para hacer reír)”, afirma la fundadora de la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral (LIPIT), quien presentará su primera comedia en vivo (stand up comedy), “Miss Si”, con la que promete hacer reír el 20 de octubre en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón y el 21 en el Café Teatro Proscenium, en Ponce.

“Es una comedia para toda la familia cuyo fin es que los grandes recordemos los buenos o traviesos que fuimos cuando pequeños y los dolores de cabeza que a veces pasamos los maestros”, cuenta la comediante.

Precisamente, Santiago explica que combina su pasión por la actuación y la improvisación con su profesión como maestra, lo que le ha proporcionado suficiente material para exponer “las situaciones por las que a diario pasan los maestros con sus estudiantes”.

“Llevo 19 años en el magisterio y voy a contar lo que me ha pasado en todo este tiempo, tanto a nivel superior, como en escuela elemental. Además de las experiencias buenas y anécdotas de lo que me dicen los estudiantes, como cuando me preguntan que por qué sigo soltera”, dice entre risas Santiago, quien acepta que a pesar de su experiencia en la improvisación, esta primera vez como protagonista en una comedia en vivo representa un reto mayor.

De hecho, cuenta que ha abierto espectáculos en los que ha estado sola como máximo unos cinco a diez minutos. No obstante, en esta ocasión estará sola por un periodo de por lo menos una hora.

“Voy a estar sola en el escenario y todo depende de mí, no va a haber alguien más que interactúe conmigo o que me salve la vida (si sucede algo inesperado). Pero me he estado preparando muy bien”, subraya Santiago, tras aceptar que su experiencia en improvisación teatral la ayuda mucho, lo que también combina con las reacciones del público.

De lo que sí está segura la comediante es que tanto los maestros que acudan a verla, como los padres y los estudiantes, se identificarán con lo que va a representar, además de reírse y divertirse.

“Va a haber una interacción con el público, les voy a dar consejos a los padres y a los estudiantes, muchos de los cuales ya son parte de mi familia e, incluso, hasta compañero de trabajo”, concluye la maestra, actriz y comediante.