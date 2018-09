Justin Bieber está causando revuelo en las redes sociales luego de que se publicara un vídeo donde aparece saludando, con un comportamiento algo extraño, a un grupo de fans en las calles de Nueva York. Incluso algunos usuarios expresan su preocupación, ya que temen que el cantante canadiense haya recaído en las drogas.

Y es que su comportamiento ha dado de que hablar en las últimas horas. En el vídeo que fue tomado por uno de sus seguidores, se ve al intérprete de "Baby" muy sonriente y realizar movimientos rápidos con su mano izquierda para saludar a los fans, que no pueden creer que están frente a su ídolo y gritan de emoción.

Pero luego, el cantante cierra sus ojos y comienza a temblar de manera muy rápida y rara, sin dejar de sonreír, lo que provoca risas entre los presentes, incluso se escuchan expresiones de ternura por lo que hace el canadiense.

Eso no es todo, ya que acto seguido, el cantante de 24 años se dirige a una joven y la abraza de manera muy efusiva. Le recorre parte de la espalda con movimientos muy rápidos con su mano izquierda, para seguir luego con la derecha.

A la joven no pareció incomodarle este comportamiento, ya que no dejaba de abrazar también a su artista favorito.

Sin embargo, tras la publicación del vídeo en las redes sociales, los usuarios comenzaron a criticar la actitud de Bieber y hasta llegaron a comentar que esa conducta se debió al posible consumo de drogas.

El vídeo publicado en la cuenta de Jason Bolaños, lleva más de 15,000 reproducciones.

Is Justin Bieber ok? Why is he shaking so much? ?? pic.twitter.com/os6zgNWgNC — Jason Bolaños (@JBinAV) 22 de septiembre de 2018

Para los usuarios de redes sociales, esos movimientos de Bieber no son de una persona lúcida.

"Los movimientos involuntarios, la cara y las manos temblorosas son los efectos secundarios de los estimulantes, como la cocaína y otras drogas. ¡Necesita ayuda pronto!", escribió la usuaria Nancy Jiménez.

involuntary movements, face and shaking hands is all side effects of stimulants such as cocaine or other inhalant drugs. He needs help soon! — nancy jimenez rosari (@wilnan26) 23 de septiembre de 2018

"Las drogas te hacen eso", comentó el usuario Starlight.

"Aunque aparentemente haya dejado las drogas, con el tiempo hay consecuencias", comentó luvicuad.

"Dios lo restaure, Qué tristeza", posteó el usuario Jake.

El artista no se ha pronunciado sobre el material que circula en las redes sociales.

Hace apenas unos días, Scooter Braun un representante de Bieber, declaró que hubo un tiempo que temió que el cantante muriera de una sobre dosis.

"Hubo un tiempo en quetodas las noches me iba a dormir preocupado de que lo iba a perder. Pensé que iba a morir. Creí que Justin iría a dormir una noche y que por tanta porquería en su sistema, no se despertaría a la mañana siguiente", reveló al Podcast "The Red Pill".

Braun no precisó fechas o algún período en especial en que vivió angustiado por la vida del canadiense, pero dijo que actualmente el cantante está bien.

El material fue retomado por el sitio de vídeos send to news.

Actualmente Justin está enamorado de la modelo estadounidense Hailey Baldwin, con quien se comprometió desde julio pasado.

Pero a decir del actor Alec Baldwin, tío de la modelo, la pareja ya se casó a mediados de septiembre en Nueva York.

La pareja de enamorados no ha desmentido ni negado dichas declaraciones.