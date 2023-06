Para Orlando Ortiz Chevres, alcalde de Naranjito, la decisión de cancelar el domingo en la noche el cierre del Festival del Fricasé a cargo de Manny Manuel fue una difícil de la cual dudó inicialmente, pero de la cual no se arrepiente.

Luego de un exitoso día de una cargada agenda musical, que incluyó actos como Cultura Nueva, el Trío Los Condes, Plena Libre y Willito Otero, Ortiz estaba en la tarima localizada en la Plaza de Recreo de Naranjito, para presentar el espectáculo de Manny Manuel. De hecho, ya los músicos estaban preparados para comenzar a tocar, cuando le indicaron que el promotor del evento, Orlando Rivera Ortega, de Oro Entertainment, quería hablar con él con urgencia.

“Yo no sabía nada de lo que estaba pasando, el promotor me explica lo que estaba pasando y me recomienda cancelar el show de Manny Manuel. Él es quien tiene una relación contractual directa con el artista y es el intermediario”, explicó Ortiz. “Procedí a verlo, fui al vehículo donde estaba, lo saludé y confirmé la información que me dio el promotor. Él no estaba en condiciones para hacer la presentación”.

PUBLICIDAD

En ese momento, le dieron la noticia de la cancelación del espectáculo al cantante, quien estaba acompañado por varias personas. “Él estaba cabizbajo, no presentó resistencia, simplemente aceptó la decisión y se mantuvo humilde en todo momento”, detalló el alcalde de “La ciudad de los colores”. “De hecho, su equipo de trabajo que estaba alrededor, ni siquiera trataron de persuadir a uno para que cambiara la decisión. Por lo que yo pude apreciar, ellos mostraron afirmación de que la decisión era la correcta”.

Justo antes de dar la noticia al público, el primer ejecutivo de Naranjito mostró preocupación por la manera que el pueblo pudiera reaccionar. “Antes de subir a la tarima para dar la noticia, yo estaba preocupado, ya que el pueblo llevaba tiempo esperando la participación de Manny Manuel. Sin embargo, por la reacción del público, entendieron que fue la decisión correcta. Tal y como se encontraba el artista, no podíamos dejarlo presentarse, más allá del deseo de uno de que cantara”, explicó.

En opinión de Ortiz, aparte de la imagen negativa que pudo haber dado Manny Manuel en la tarima, también tuvo en consideración a la hora de cancelar el espectáculo el hecho de que para costear el evento se estaban utilizando fondos públicos, además de la mala imagen que podría dar al Festival del Fricasé, el cual se ha celebrado en nueve ocasiones.

El alcalde recalcó que le desea lo mejor a Manny Manuel y le recomendó que buscara ayuda. “Nuestra recomendación en la tarima fue que se orara para el artista y que Manny Manuel pueda sobrellevar esa situación que tiene, porque el talento que tiene no se puede dejar perder”, mencionó Ortiz, quien es alcalde de Naranjito desde 2009. “Que busque ayuda. Él tiene un talento excelente y brutal. Además, se ha ganado el cariño del pueblo por su talento y ese aprecio no ha sido regalado”.

PUBLICIDAD

A pesar de esta situación, el cantante de merengue dirá presente en el cierre de la caminata Da Vida de Raymond Arrieta, tal y como está en calendario para hoy, lunes, confirmó a El Nuevo Día, Elia Calvo, relacionista público de Telemundo Puerto Rico.

Hasta el momento, el cantante no ha emitido expresiones sobre lo sucedido anoche en Naranjito.

Incidentes recientes

EL cantante puertorriqueño no ha estado ajeno a varios incidentes que llamado la atención en los últimos años. El más reciente había ocurrido a mediados de diciembre de 2022, cuando fue detenido por la Policía en el casco urbano de Jayuya manejando en contra del tránsito por una calle y con su licencia de conducir vencida. En ese momento surgió la teoría de que el cantante natural de Orocovis no podía estar manejando por estar cumpliendo una probatoria tras haberse declarado culpable por manejar en estado de embriaguez, en Juncos, e impactar un poste del tendido eléctrico en el área metropolitana, para la fecha del 24 diciembre de 2020.

Sin embargo, en ese momento, el abogado del artista, Jaime Alcover, indicó que al Rey de Corazones se le había devuelto su licenca de conducir en noviembre de 2022 y se le había otorgado un permiso especial para manejar gracias a los cambios favorables que había presentado.

La misma orden del juez Ricardo Marrero Guerrero, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, aprobó por recomendación de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) en Mayagüez, un tratamiento de rehabilitación domiciliario, que se estipuló que se cumpliría con el tratamiento en el hogar de una hermana en Villalba, y que incluía también la realización de pruebas toxicológicas.

PUBLICIDAD

En 2019 el merenguero boricua vivió un duro proceso cuando fue expulsado del escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria después de subir a cantar en lo que pareció ser estado de embriaguez y el público pidió que saliera del escenario. A su regreso a Puerto Rico, el intérprete negó que estuviera bajo de los efectos de bebidas embriagantes y aceptó que no debió haber participado debido a que estaba bajo los efectos de medicamentos para la ansiedad.

En febrero de este año, el cantante regresó a las Islas Canarias, donde se presentó exitosamente en cuatro ocasiones durante el famoso carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

De la misma forma, Manny Manuel formó parte del homenaje y celebración que se le hizo a la ex Miss Universe, Dayanara Torres, en el pueblo de Toa Alta, el pasado domingo, 28 de junio. El propio cantante compartió el momento en su cuenta de Instagram.

Igualmente, el artista puso a bailar al público que se dio cita en el Coca-Cola Music Fest, que se llevó a cabo ante casa llena el pasado viernes, 2 de junio en el Coca-Cola Music Hall del Distrito de Convenciones, en San Juan.