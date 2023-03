El cantautor mexicano Carlos Rivera tiende a ser muy reservado con su vida personal. El año pasado, contrajo nupcias en secreto con Cynthia Rodríguez, ambos egresados de “La Academia”, de TV Azteca, un acontecimiento íntimo junto a sus familias, y que se supo meses después.

Al ambos ser figuras públicas, prefieren reservarse sus asuntos personales y su historia de amor, porque han descubierto que “mientras más se guardan y se protegen, más felices son y menos se meten con ellos”, según ha revelado en algunas entrevistas.

Sin embargo, esta vez, el cantante de 37 años, quien se encuentra en el comienzo de su gira de conciertos “Un viaje a todas partes”, no se contuvo la emoción y quiso compartir con sus seguidores a través de las redes sociales que se convertirá en papá, algo que ambos anhelaban.

“La luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”, publicó el cantautor y actor junto a una foto.

Hace escasamente una semana, Rivera conversó con El Nuevo Día acerca de su más reciente producción musical, a la que ha titulado “Sincerándome”, la cual lo dejó con una sensación de desnudez, pues abrió la puerta a su intimidad.

De igual modo, manifestó la ilusión que siente de llegar a suelo boricua, como parte de su gira, para ofrecer su concierto el 30 de abril en el Coca Cola Music Hall.

“Ahora que me vean por primera vez en Puerto Rico en concierto, pues ojalá que se queden felices de que a partir de ahí pase lo que me ha pasado en muchos países, que la gente la verdad es que no se espera el tipo de show que yo llevo. Siempre hacemos primero algunos teatros, en algunos lugares vamos a unos muy pequeñitos y luego volvemos a uno más grande y luego ya vamos las arenas o los palacios de deportes y luego terminamos haciendo estadios. Dios quiera que queden muy contentos, la respuesta en la compra de boletos ha sido espectacular y ver cómo la gente reacciona tan bonito a la música que hacemos”, manifestó el la voz de “Te Esperaba”.