En esta etapa de su carrera, el cantautor mexicano Carlos Rivera se despojó de todo al sincerarse. Su más reciente producción musical, a la que ha titulado “Sincerándome”, le ha dado una sensación de desnudez, y de que abrió la puerta a su intimidad.

Ser sincero trae consecuencias de todo tipo, pues reconoce que a veces no es lo políticamente correcto. Sin embargo, esta ha sido una de las cualidades que el artista de 37 años asegura tener, pues siempre opta por serle fiel a lo que siente. Sin lugar a dudas, eso también ha significado rechazar proyectos que le han ofrecido cuando apenas comenzaba su carrera.

En este séptimo disco, que apenas lanzó hace un mes, viene siendo el más importante para él como compositor, pues todos los temas son de su autoría.

“Me siento como desnudo, como que estás abriendo la puerta, así se siente, porque son cosas muy íntimas. En mis canciones yo no tengo límite en lo que cuento, porque al final me están ayudando a decir lo que siento a las personas que amo. De repente es, literalmente, si la gente quiere saber quién soy yo, pues como novio, como esposo, como amante, como hijo, como hermano, como ser humano, en este disco lo explico todo”, dijo mientras resalta que con el tema “Te soñé”, el cantante colombiano Carlos Vives agregó lo suyo, así como su productor Julio Reyes.

Su gran voz, fuerza interpretativa, además de su imponente proyección, lo destacan como una figura sobresaliente de México en el mundo musical que ha cobrado fuerza a nivel internacional. Justo el pasado fin de semana arrancó su gira de conciertos “Un viaje a todas partes” en su natal México, y señala que lo ha disfrutado al máximo, pues ha diseñado un espectáculo en el que cuenta una historia, que se va entrelazando una con otra, para ofrecerle a sus fanáticos una experiencia similar a un musical con diferentes segmentos.

“Fue increíble, es una gira que creé y que la llevé tal cual hoy está ocurriendo. Es un viaje literal, es un viaje a todas partes. La idea es que arranque en un aeropuerto y a partir de ahí vamos viajando a diferentes destinos junto con el público. Más que un show, es un espectáculo. Yo vengo de los musicales, hice teatro durante muchos años, y me gusta llevar esos elementos teatrales al escenario porque creo que como artista siempre es bueno diferenciarte a lo que hace cualquier otro”, expresó a El Nuevo Día en entrevista virtual.

Encuentro con Puerto Rico

Con Puerto Rico tiene una relación especial, aunque nunca ha tenido la oportunidad de presentarse en solitario. Acá ha compartido escenario con Franco de Vita, Sin Bandera y Tommy Torres, como invitado especial, por lo que le hace mucha ilusión llegar a suelo boricua, como parte de su gira, para ofrecer su concierto el 30 de abril en el Coca Cola Music Hall

“Ahora que me vean por primera vez en Puerto Rico en concierto, pues ojalá que se queden felices de que a partir de ahí pase lo que me ha pasado en muchos países, que la gente la verdad es que no se espera el tipo de show que yo llevo. Siempre hacemos primero algunos teatros, en algunos lugares vamos a unos muy pequeñitos y luego volvemos a uno más grande y luego ya vamos las arenas o los palacios de deportes y luego terminamos haciendo estadios. Dios quiera que queden muy contentos, la respuesta en la compra de boletos ha sido espectacular y ver cómo la gente reacciona tan bonito a la música que hacemos”, manifestó el la voz de “Te Esperaba”.

Según narra, son muchos los artistas puertorriqueños a los que admira, les tiene cariño, y con los que ha tenido la fortuna de grabar, como lo es el caso de Pedro Capó y Tommy Torres. Sin embargo, es con la cantautora puertorriqueña Kany García con quien estrecha un lazo hace muchos años, teniendo como artífice al reconocido cantante venezolano Franco De Vita, pues fue gracias a él que ambos se conocieron. Con Kany grabó el tema “Cobardes” para el álbum de la cantautora “Mesa para dos”.

“Siempre digo que Kany y yo somos los hijos de Franco de Vita, porque Franco siempre tuvo que ver con nuestra historia, nos puso en su escenario, nos lo compartía, nos llevaba a todas partes. Por eso ahí nos hicimos muy amigos. Kany y yo íbamos y cantábamos en Houston, Guatemala, Argentina y España. Así es como conocí a mucha gente, pero con ella tenemos ese especial lazo que nos une”, añadió el también actor y partícipe de programas como “La Voz” y “Quién es la Máscara”.

Anhela robustecer el género de la balada

El intérprete de “Me Muero” considera que es importante reforzar el género de la balada y emular lo que ha hecho la música urbana en cuanto a las colaboraciones, el que no reparan en juntarse y hasta repiten hacer dúos.

“Al final la música es música y creo que podemos aportarnos mucho los unos con los otros, especialmente en la parte de la música de cantautor. Es muy importante seguir haciendo robusto el género, porque si cada vez somos menos, pues entonces pues menos es el interés de la gente en querer escucharlo. Así que, soy muy partidario de que en la música, como en los colores, debe haber variedad y que la gente misma elija lo que desea escuchar. Tal vez escuchan la música que está de moda, pero también siempre van a querer escuchar otro tipo de cosas. En el caso de la música del amor, yo creo que jamás pasa de moda y, al contrario, siempre es necesaria y siempre la gente está buscando dónde encontrar qué canción dedicarle al amor de su vida. Ahí es donde estamos nosotros, cada vez que nos necesiten”, aseguró.

Por lo tanto, insiste en que hay una gran oportunidad de seguir colaborando entre cantautores, no solo cantando, sino también escribiendo, porque de esa manera se hacen más fuerte los géneros.

El artista, quien se ha destacado tanto en televisión como en teatro y cine, por el momento prefiere mantenerse enfocado en la música y en la gira de conciertos, que se extenderá hasta 20 países, de los cuales ahora solo han anunciado siete y 54 fechas. “Quiero hacer mi gira feliz, tranquilo, sin meterme en otras cosas”, afirmó.