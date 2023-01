Aidan Shaw, uno de los personajes más queridos de la saga “Sex and the City”, regresará a la pantalla chica en la nueva temporada de “And Just Like That”, de acuerdo a una foto de la filmación que se compartió en las redes sociales del popular “spin-off”.

En la publicación se ve a Sarah Jessica Parker, quien interpreta a la protagonista Carrie Bradshaw, caminando por las calles de la ciudad de Nueva York junto al actor John Corbett, quien encarna a Aidan, un apuesto diseñador de muebles que apareció por primera vez en la tercera temporada de “Sex and the City”.

El personaje mantuvo una relación con la protagonista, y representaba una antítesis a Mr. Big, quien terminó casado con Bradshaw y salió de la serie en el primer episodio de “And Just Like That”.

En una de las películas de la saga, Carrie y Aiden se reencontraban en Abu Dhabi, pero esta sería su primera aparición en la nueva serie de HBO Max que está próxima a estrenar su segunda temporada y cuenta la vida del grupo de amigas en sus 50s.