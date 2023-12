Muy bien dicen que “el tiempo de Dios es perfecto” y el exponente urbano Farruko es fiel creyente de esto, pues, en su mente hace ya muchos años rondaba una idea que este año dio frutos. Se trata de “Carbon Armor Scooter”, su línea de exclusivas scooters de edición limitada, en asociación con la marca de motocicletas Maxuma.

“Estoy bien feliz, es un sueño. Tiene mucho de lo que yo soy y mi identidad. No hay nada más bonito que tú poder llevar algo que es parte de ti”, comentó el intérprete de “Nazareno” en entrevista con El Nuevo Día sobre su proyecto, un concepto que podríamos llamarle “hermano” de su compañía discográfica “Carbon Fiber Music”.

“El que me conoce sabe que yo desde pequeño nací en un taller, en este puesto donde estamos, y mi día a día era ver los carros y las motos. Me apasionaba, pero pues, estaba enfocado en la música y no tenía el momento de parar y ver cómo me podía expandir en esto que me gustaba”, aseguró el cantante desde su taller ubicado en la carretera 167 en Bayamón, acompañado de varios modelos de sus motocicletas.

Estas scooters de edición limitada combinan sobre ruedas la “elegancia con el estilo vanguardista, reflejando la pasión de Farruko por el rendimiento y la estética”.

En cuanto al nombre, se inspiró en sus batallas, caídas y victorias, y como asegura que Dios le proveyó una armadura para enfrentar cada uno de los obstáculos que ha enfrentado, específicamente desde que anunció su conversión al cristianismo.

“Al yo dar este paso en mi vida, donde cambié mi ser y me entregué al Señor, pues uno recibe la armadura de Dios. Es en base a los cantazos que he cogido, las caídas y victorias, y obviamente un guerrero siempre tiene una armadura y me fui por ahí”, reflexionó.

Aunque no es la primera vez que un artista del género urbano coquetea con la faceta empresarial, Farruko, quien ya cuenta con líneas de relojes y colecciones de merchandising, optó por nuevamente diferenciarse de los demás y crear un producto que no fuese una línea de ropa o de calzado.

“Ya todos los artistas, la mayoría hacen tenis, hacen ropa, yo quería hacer algo distinto. Que me identificara a mí, y que la gente pudiera disfrutar”, aseguró el puertorriqueño.

La primera fase de “Carbon Armor Scooter”, contó con 800 unidades disponibles en todo el mundo, y se agotó por completo el día de su lanzamiento, un escenario que el cantante, aseguró, jamás visualizó. “No me lo esperaba, porque era como un experimento. Nunca lo había hecho, y no tan solo eso, ahora hemos recibido la noticia de que otros países están interesados. Y se abrieron otras puertas, marcas para colaborar, que como artista no había colaborado con ninguna marca”, agregó entusiasmado.

Por otro lado, el reguetonero, quien recientemente celebró su 47º número 1 en el Latin Airplay Chart con su éxito “Pasa_je_ro”, se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum en la primavera de 2024, con el que promete serle fiel a su identidad, así como su regreso a los escenarios con el “Carbon Armor Tour”, cuyas fechas serán anunciadas próximamente.

“Voy a hacer mi show como siempre, mi repertorio y todo lo que es mi historia en cuestión de concierto. Pero mi álbum, ahora, tiene mi nueva identidad, que es un poco más sano y consciente. Y claro, habrá canciones dedicadas a Dios porque son mis creencias y es el mensaje que quiero llevarle al mundo, amor, conciencia y paz, pero no deja de perder la esencia de lo que es Farruko. Farruko tiene su identidad, rapea, se trepa en cualquier ritmo sin importar el género, tengo mi picardía, es lo que yo soy”, concluyó la voz de “Pasa_je_ro”.