Julián Gil festeja otro cumpleaños de su hijo Matías sin poder verlo

“Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad… ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?¿Sería tomado de igual forma si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Somos miles de personas que sufrimos de alienación parental. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad. Esto sí es real y no debería ser algo normal. Seguramente, tras estas declaraciones, pasarán 10 o más años o los que sean necesarios para que pueda tener contacto con mi hijo, que él pueda valerse por sí mismo y tomar decisiones”, expresó el actor en una publicación en diciembre de 2023, tras observar la participación de Matías en la televisión.