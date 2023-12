Durante la tarde y la noche de hoy, según anunció el Servicio Nacional de Meteorología, prevalecerían condiciones lluviosas y ventosas para la mitad este y norte de la isla.

Por lo anterior, Famma Events, productores de “La Feria The Park”, informaron que “debido a las inclemencias del tiempo hoy viernes ‘La Feria The Park’ no podrá abrir sus puertas. Mañana sábado 16 de diciembre estaremos abiertos desde las 3:00 p.m.”.

A través de un comunicado, los productores añadieron que los boletos comprados para hoy serán honrados para cualquier día.

Al final, la producción lamentó “cualquier inconveniente que esta posposición pueda causar”.