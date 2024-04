Rafael Amaya se despide de Telemundo y de “El señor de los cielos”

“Cerrar mi ciclo con ‘El señor de los cielos’ con esta gran novena temporada me llena de mucha satisfacción”, expresó Amaya a People en Español. “Estoy lleno de agradecimiento”, agregó.

“Necesitaba esa pausa, necesitaba ese crecimiento para poder ver la vida desde otra perspectiva”, explicó en aquel entonces. “Eso estuvo muy bonito, la muestra de lealtad y también aceptar muchos errores que cometí, aceptar que somos seres humanos y que no está mal sentirse mal, que no está mal equivocarse, no somos robots”, añadió.