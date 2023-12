La novel exponente dominicana Yailín tuvo que recurrir en la noche del miércoles, 13 de diciembre, a las redes sociales para aclarar una imagen que circula de ella con varias heridas en su rostro

La madre de la hija del artista urbano, Anuel AA, explicó el origen de la foto y por qué su rostro tenía heridas. En varios medios dominicanos, se circula la foto en la que se observa a Yailín con los ojos cerrados, recostada y con aparentes heridas.

Según explicó Yailín, se trata de una foto vieja de un accidente que tuvo con el rapero Tekashi o 6ix9ine tras salir de una discoteca. La foto nunca salió a la luz pública, pero según alega Yailín una persona que trabajaba con ella difundió la imagen para hacerle daño.

“Si yo no quiero trabajar con una persona, no es obligado trabajar con esa persona. Ya es ya. Ya es ya. Búscate otros trabajos, no quiero. El caso es que yo pasé un accidente con Danny (Tekashi) al salir de una discoteca. Eso no salió a la luz pública y para no preocupar yo no dije nada. Esa foto la tenía la persona que se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se le debe dinero y esa persona yo la tengo grabada”, sostuvo Yailín en respuesta a la persona que alega se le deben $1,700.

La madre de Cattleya indicó en el live que realizó que la persona que trabajaba con ella “tiene unas cosas mías que no me quiere entregar” y que por esa razón no le ha pagado el dinero.

“Esa persona dice que teme por su vida, pero me está escribiendo muchas cosas feas, yo tengo audio y tengo todo”, aseguró la pareja de Tekashi, sin explicar y ofrecer detalles del accidente que tuvo con el rapero, cuyo nombre de pila es Daniel Hernández.