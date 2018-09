El homenaje a la fallecida cantante Aretha Franklin comenzó en el templo Greater Grace, de Detroit, donde Ariana Grande interpretó "You Make Me Feel Like) a Natural Woman", la cual fue aplaudida y ovacionada por los asistentes, pero lo que se robó las miradas fue su minivestido negro en el acto solemne, lo cual provocó una serie de críticas en las redes sociales.

Y es que el atuendo de la joven artista de 25 años se robó las miradas de los asistentes al funeral, entre ellos del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton y el reverendo Jesse Jackson, quienes estaban justo atrás de Ariana.



La cantante tuvo una atropellada llegada al escenario, ya que no tenía claro dónde debía pararse para comenzar su interpretación, así que luego de unos momentos de confusión, se paró delante de Clinton y Jackson, entre otros personajes.

"#ArianaGrande no conoce la regla ‘por debajo de la rodilla’ para el púlpito en la iglesia negra. Que alguien le dé un pañuelo para el regazo y una toga de coro. Dios bendiga su corazón", comentó la usuaria con la cuenta Tenisha Taylor Bell.

“Sí, cuando se dio la vuelta, en realidad se le vio todo”, aseguró Lyn E Cook.

“Ariana, a nosotras también se nos han puesto los pelos de punta con tu homenaje en el funeral de Aretha Franklin”, destacó la cuenta, Fashion Punk, aunque no aclara si por la emotiva interpretación o por el vestido corto.

Lo que queda claro es que la participación de Ariana en el homenaje póstumo a Aretha Franklin, que murió el pasado 16 de agosto víctima de cáncer de páncreas, fue todo un éxito.

Ariana se unió a la lista de famosos en el tributo en el templo Greater Grace, luego de ser invitada por los familiares de Aretha, tras quedar conmovidos por el homenaje que hizo la joven artista a “La Diva del Soul”, con la interpretación de “A Natural Woman” durante el programa “The Tonight Show”, conducido por Jimmy Fallon.



#ArianaGrande don't know the below the knee rule for the pulpit in the black church. ?? Somebody hand her a lap hanky and a choir robe. Bless her heart ??????? #BlackChurch #ArethaFranklinFuneral #ArethaFranklin #BETRemembersAretha #arethafranklinhomecoming pic.twitter.com/Wvp6dVm13i