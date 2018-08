El mundo de la música está de luto. La cantante estadounidense Aretha Franklin murió hoy a los 76 años en su casa de Detroit, en Michigan, según informó hoy su representante, Gwendolyn Quinn, a los medios estadounidenses.

La causa de la muerte fue cáncer pancreático, dijo su representante.

La llamada "Reina del Soul" pasó sus últimos momentos acompañada por sus familiares más cercanos, luego de que su salud se deteriorara durante los últimos tiempos. Incluso su cuñada Cendia reconoció en exclusiva a Radio Online (RO) que la cantante no la había pasado bien.

"Una gran parte de su familia la rodea, la apoya", dijo la mujer, previo al fallecimiento de "La Reina del Soul".

Considerada la mejor cantante de todos los tiempos y conocida por éxitos como “Natural Woman”, “Respect”, “Spanish Harlem” y “Wonderful”, fue hospitalizada a principios de esta semana.

De acuerdo con informes de Radio Online, sitio especializado en espectáculos, Aretha estuvo luchando contra el cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en diciembre del 2010.

Aunque Aretha nunca admitió padecer cáncer, fue el sitio National Enquierer quien se encargó de difundir la noticia, misma que fue retomada por varios medios internacionales, entre ellos, el propio RO y el diario español El País.

El periódico europeo incluso destacó que un familiar de Aretha había confirmado al canal Fox el padecimiento de la artista, aunque no dio a conocer su identidad.

A pesar de los rumores sobre el supuesto cáncer que padecía, la cantante demostró su fortaleza, ganas de vivir y sobre todo el amor a la música que la hizo permanecer en los escenarios.

En mayo de 2017, el sitio National Enquirer reveló que Aretha había perdido más de unas 88 libras en “una recaída del cáncer. Tenía que someterse a tratamientos radicales de quimioterapia, y los médicos le dijeron que necesitaba perder peso si quería sobrevivir”.

A pesar de que nuevamente se habló de esta enfermedad, tanto la cantante como su familia siguieron guardando silencio respecto a lo que le aquejaba.

Fue en febrero del 2017 que Aretha anunció su retiro de los escenarios.

🌄Aretha Franklin, la dama del soul Full screen La cantante de soul Aretha Franklin murió a los 76 años. (AP) Aretha Franklin falleció en Detroit. (AP) La cantante nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis. (Bloomberg) Franklin comenzó en la música en los años 50. Inició su carrera a los 14 años cantando gospel en la Iglesia Bautista de Detroit, que fundó y dirigió su padre, Clarence L. Franklin. (EFE) Las canciones de la artista se convirtieron en himnos de los derechos civiles contra el racismo en Estados Unidos. (AP) La intérprete ganó 18 premios Grammy. Cantó en la ceremonia presidencial de Bill Clinton en 1999. (AP) La artista también cantó en la toma de posesión del expresidente Barack Obama en el 2009. (EFE) Franklin fue la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock. (AP) Aretha Franklin interpretó junto a Stevie Wonder el éxito “Until You come back to Me”. (AP) Su última actuación fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el sida. (AP) Aretha Franklin tenía cáncer pancreático. (AP) Medios de prensa aseguran que la artista estaba rodeada de su familia y amigos en Detroit. (AP) Aretha Franklin posa con uno de los Grammy que ganó en el 1975. (AP) La intérprete durante su presentación en los Oscar del 1975. (AP) Aretha Franklin junto a su esposo Glen Turman y uno de sus hijos. (AP) La cantante se dirige a los medios durante una conferencia de prensa en el 1973. (AP)

"Tengo que decírtelo, me retiro este año... Grabaré, pero este será mi último año con conciertos. Esto es todo", declaró durante una entrevista con la radio WDIV Local 4 de Detroit.

La última presentación de "La Reina del Soul" fue el 2 de noviembre de 2017 para en un evento privado para la Fundación contra el SIDA Elton John, en Nueva York.

Pero su actuación pública fue en el Centro Mann de Filadelfia en agosto de 2017. En esa ocasión, los estragos en la salud de la cantante ya estaban presentes, ya que la artista estaba luchando contra el agotamiento y la deshidratación.

Así, poco a poco se fue apagando la luz de la estrella estadounidense.

Aretha fue una de las artistas contemporáneas más influyentes. Su estilo interpretativo la llevó a ser una de las máximas exponentes del soul, R&B (Rhythm and Blues) y gospel (música religiosa).

Aretha Louise Franklin nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos. Aunque creció en Detroit, Michigan, lugar que adoptó como su casa, junto a su padre, el predicador Clarence LeVaughn Franklin, y sus hermanos.

Fue hija de la cantante de gospel Barbara Franklin, por eso su vida estuvo rodeada de religión y música.

Su familia era íntima de los grandes cantantes de gospel como Clara Ward, James Cleveland y Mahalia Jackson. Ese género musical marcó gran influencia en la carrera de Aretha.

Su madre abandonó el hogar cuando Aretha era pequeña, pero su papá descubrió el talento de la menor y la impulsó para que se abriera camino en música gospel.

Durante su adolescencia, junto a sus hermanas Carolyn y Erma Franklin, Aretha cantó en la Iglesia Bautista de Detroit. Gracias a su dedicación y talento, a los 14 años logró realizar su primera grabación para el sello JVB/Battle Records" The gospel soul of Aretha Franklin".

A principios de la década de los 60, Aretha firmó con Columbia Records, aunque entró con su perfil de soul, la disquera la fue empujando al jazz, género en el que también destacó, con Unforgettable: a tribute to Dinah Washington (1964), que representó un tributo a su ídolo musical de blues y jazz.

A pesar de que demostró su versatilidad musical con éxitos como "Sweet bitter love", "Skylark", y "Try a little Tenderness", Aretha sentía que lo de ella era el soul, y no el jazz, eso la motivó a dejar Columbia Records.

Tiempo después llegó a Atlantic Records, bajo la batuta del productor Jerry Wexler, quien supo aflorar ese talento para el soul que tenía Aretha. Con su nueva firma disquera grabó su primer single de soul "I never loved a man the way I love you", que recibió buenas críticas. Incluso la revista Rolling Stone le dedicó un artículo a la artista. Luego vendría el éxito "Respect", que la catapultó.

Aunque "Respect" había sido grabada ya por el cantante Otis Redding, la voz de Aretha la llevó a otro nivel y hoy por hoy sigue siendo una de sus mejores piezas musicales.

Para marzo de 1967 se editabaya el álbum "I never loved a man the way I love you", entonces su carrera fue en ascenso. En 1968 lanzó "Lady soul".

Siempre se pronunció a favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina.

Su inigualable voz la llevó ser llamada "La Reina del Soul" y "La Dama del Soul".

Sin embargo a finales de los 70, la carrera de Aretha estaba un poco estancada, sus canciones no lograron llegar a los grandes éxitos, pese a que la voz de la artista seguía siendo prodigiosa. Ante la situación, la cantante se decidió a abandonar Atlantic Records y se fue a Arista para darle un segundo aire a su carrera artística.

La cantante lanzó en 1981 "Love All the Hurt Away", que se abría paso en el mercado con el single que da título al disco, un dueto que realizó con el cantante de soul y jazz George Benson. Así la Aretha regresó a las listas de popularidad.

La carrera de Franklin ya contaba con gran prestigioso y además estaba más consolidada.

En 1987, Franklin se convirtió en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame.

En septiembre de 1999 se le otorgó la medalla nacional de las artes de manos del presidente Bill Clinton.

Mientras, en 2005, el presidente George Bush le otorgó la medalla de la libertad.

La brillante carrera de Aretha Franklin la hizo liderar la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, de la revista Rolling Stone en 2008.

El 20 de enero de 2009 "La Reina del Soul" cantó "My Country This of Thee", en la ceremonia de asunción del presidente de EE.UU., Barack Obama, el primer presidente de color de ese país.

A lo largo de su carrera, Aretha Franklin vendió más de 75 millones de discos a nivel mundial y ganó 18 premios Grammy.

Estuvo casada en dos ocasiones y tuvo cuatro hijos: Ted White Jr., Kecalf Cunningham, Clarence Franklin, Edward Franklin.