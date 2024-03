Álex Ubago se acerca a reconectar con el público boricua en lo que será “un viaje”

Han pasado 22 años desde que el cantante español Álex Ubago irrumpió en las ondas radiales para con su poder interpretativo, dejar prendada a una audiencia que ha venido siguiendo sus pasos y se han deleitado una y otra vez con temas como “Aunque no te pueda ver”, “Estar contigo”, “Sin miedo a nada” y “A gritos de esperanza”, entre tantos otros que le han acompañado en su carrera.

Mucho ha pasado desde entonces, con la evolución natural y lecciones aprendidas en el camino que trae consigo el tiempo, incluyendo una que otra arruga que se ha asomado en su rostro, según chista el propio compositor e intérprete.

Sin embargo, resalta que su esencia sigue intacta, así como el amor y el respeto que siente por la música. Incluso, agradece haber vivido la transformación que ha caracterizado a la industria musical en los últimos años, que le ha permitido, aun con momentos mejores y otros no tan buenos, seguir haciendo música, que es lo que le gusta, y prevalecer.

“Sigue intacto el amor por seguir contando historias y por seguir conectando con la gente a través de esas historias, quizás ya con menos inocencia y sí con más experiencia. Creo que he tenido la gran suerte de vivir muchos momentos diferentes de la música y de la industria. Cuando salí con mi primer disco en 2001 no existían las plataformas ni las redes sociales ni toda esta era digital que vino después. He tenido la gran suerte de poder vivir todos esos cambios y esas evoluciones, e ir adaptándonos. Al final, seguimos aquí”, indicó a El Nuevo Día, vía telefónica desde su casa en España.

PUBLICIDAD

“Me siento orgulloso por mí y por todos mis compañeros. Como dice el juego del escondite, me siento orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho y de todo ese equipo que me ha acompañado durante tantos años. Agradecido por supuesto con el público que me acompaña y me sigue acompañando y escuchando al día de hoy”, agregó.

Su cita con Puerto Rico

Emocionado y contento se encuentra de que Puerto Rico sea parte de su gira “Alex Ubago 20 años”, al presentarse el próximo 21 de abril, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, que está inspirado en el disco “Veinte años dan mucho de sí”, que lanzó hace un par de años, un trabajo discográfico compuesto por 18 canciones que revisan, con colaboraciones, los mayores éxitos musicales de su carrera.

“Puerto Rico es muy especial, siempre ha estado ahí. Hace bastante tiempo que estamos preparando esta gira, que va por varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo a San Juan. Este concierto es un viaje a través del tiempo, que ha recorrido a través de canciones, repasando estos 22 años”, señaló Ubago, a la vez que indicó que será un viaje que recorre el tiempo a través de sus canciones.

Aunque no viene con su banda al completa, el también músico aclara que tampoco se trata de un concierto totalmente acústico. Según adelantó, el formato de la velada será uno entre lo acústico y lo eléctrico.

“Vamos en un formato de trío, con mi batería, David Gorospe, y con Antxon Sarasua, que es mi teclista y director musical de mi banda. Yo estaré tocando guitarras y en algún momento también tocaré los teclados. Es un formato que me gusta mucho, que tiene un poco de las dos partes. Hay momentos en el show más íntimos y un poquito más acústicos, en los que hay una intimidad y una cercanía muy grande con el público. En otros momentos habrá bastante energía y fuerza, porque a pesar de estar en trío hacemos que aquello se levante bastante. Creo que el tipo de recinto donde vamos a tocar nos dará un poco de esa cercanía e intimidad”, mencionó el artista, cuya gira continuará en Estados Unidos con shows en las ciudades de Denver, Los Ángeles, San Francisco y Miami, así como Atlanta, Nueva York, Chicago, San Antonio, Dallas, Houston y El Paso, en Texas.

PUBLICIDAD

REPRODUCIR Alex Ubago habla sobre su nuevo disco Explica cómo se inspiró para el tema “Ella vive en mí”

De estreno

Según verbalizó, recién “sacó del horno” el tema “Si es por los dos”, que se suma a otros dos sencillos, llamados “Idiota” y “No volveré a pensar en ti” que ya ha lanzado y que estará incluyendo en lo que será su próximo álbum discográfico, que planifica lanzar en el último trimestre de este año.

“‘Si es por los dos’ es una canción que tiene un mensaje muy bonito para mí, que está hecha para dedicársela y cantarla pensando en alguien, a quien echas de menos, por la razón que sea. Puede ser a alguien que has perdido o alguien que estás a punto de perder. Puede ser a alguien simplemente que echas de menos porque la tienes lejos o porque ya no está en este mundo, y te morirías por volverla a tener en tu vida. Habla también de arriesgar, habla un poco de cuando sentimos algo y no nos atrevemos a decirlo, que hay que decir las cosas, atreverse a declararse y a expresar lo que sentimos, a no quedarnos con la incertidumbre de no saber qué hubiera pasado si le hubiera dicho”, explicó Ubago.