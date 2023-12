Los Ángeles - Mariah Carey continúa la racha de éxitos con su tema “All I Want for Christmas Is You” al cumplir la semana número 14 como líder de la lista Hot 100, de Billboard, manteniendo do el título de la cantante con más entradas del número uno a la lista de la revista musical estadounidense.

“All I Want for Christmas” es el tercer tema de Carey que lidera durante al menos 14 semanas la lista del Hot 100, convirtiéndose en la primera artista en la historia de la lista con tres números 1 de este tipo, según informó Billboard.

Las dos primeras semanas de diciembre la lista estuvo liderada por la canción navideña ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’, de Brenda Lee, pero desde la semana pasada el tema de Carey retomó el primer lugar de la Hot 100.

El 25 de diciembre, por segundo año consecutivo, el tema navideño de Carey también batió el récord de Spotify como la canción más reproducida en un día alcanzando 23.7 millones de reproducciones (en 2022, el tema obtuvo 21.2 millones de escuchas en la plataforma musical).

Carey es la cantante que ha logrado conseguir el mayor número de semanas en el número 1 de la lista de Billboard con 93 semanas acumuladas, seguida de Rihanna con 60 y The Beatles con 59.

La cantante estadounidense se ha convertido en la reina sin corona de la Navidad gracias a la popularidad del tema “All I Want for Christmas” que publicó en 1994 y que desde entonces se ha convertido en un himno navideño que le ha traído un sinfín de éxitos.

Este año la cantante llevo a cabo una gira de conciertos titulada ‘Merry Christmas One and All’, una gira dedicada a la Navidad con la que visitó diversas ciudades de Norteamérica.

En el pasado, la compositora realizó actuaciones con temáticas navideñas como la residencia que hizo en Nueva York titulada “All I Want for Christmas Is You: A Night of Joy and Festivity”, además de un especial navideño para Apple TV+ titulado “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”.