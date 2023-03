Las rupturas amorosas se han convertido en la verdadera batalla musical.

Al menos eso parece desde que Shakira lanzó su sesión 53 con Bizarrap, donde claramente expone su historia de infidelidad por parte de su expareja Gerard Piqué. Luego se unió a la también estrella colombiana Karol G, en el tema “TQG”, cuya letra está llena de indirectas a sus exparejas, Piqué y Anuel AA, respectivamente.

La colaboración de ambas, lanzada el 24 de febrero ha sido un éxito mundial al acaparar las listas de popularidad en plataformas digitales y YouTube.

Aunque Karol G ha dejado claro que la canción de ella con Shakira, no se hizo con la intención de herir a nadie, lo cierto es que el puertorriqueño Anuel AA se sintió aludido y decidió lanzar anoche el nuevo tema “Más rica que ayer”, que a juzgar por los fanáticos fue dedicada a Karol G.

Anuel AA y Karol G mantuvieron una relación de más de tres años y en el 2021 anunciaron su separación.

El nuevo tema del trapero boricua es una la colaboración con Mambo Kingz y DJ Luian. La letra del tema en el que se atribuye va dirigido a la estrella colombiana ya que hace mención de que él falló, no quiere lastimarla y menciona de forma directa a Shakira y a Piqué, por lo que supone la respuesta de la colaboración “TQG” de las cantantes colombianas.

El nuevo tema de Anuel AA dice:

“Él no ha podido hacer que tú pare’ de amarme. Te diste cuenta que no es fácil olvidarme (Uah)Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte. Por eso ni te juzgo, tú ni puede’ lastimarme. Si tú me perdona’, te perdona’ lo que hicimos. Ustede’ no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo’. Yo era un ignorante y manejarlo no supimo’. A vece’ lo que damos no es lo que recibimos .Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres. Sigo siendo el nene y me escribes. Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no eres Shakira ni yo Piqué”, reza parte de la canción.

Esta semana Anuel también reaccionó en dos ocasiones al tema “TQG” con publicaciones que compartió en su cuenta de Instagram.

“DEBATE AMISTOSO: ¿Cuál es la razón de que ANUEL AA sea tan inolvidable?”, preguntó el rapero junto a posibles respuestas.

En la segunda publicación comentó que le han dedicado dos canciones que se han ido globales, en referencia a los éxitos “Mamiii” y “TQG”, ambas éxitos mundiales de Karol G. De hecho DJ Luin le preguntó: “¿Eres real G o Flow Maluma?”.

Tras la ruptura con Karol G, meses después Anuel AA se casó con la dominicana Yailín, de quien se separó en menos de un año y ahora se convertirá en padre ya que la también exponente urbana está embarazada. Anuel será padre de una niña de nombre Cattleya, que debe nacer en las próximas semanas.

En febrero el artista urbano dijo que aunque no está con Yailín asumirá la responsabilidad total como padre.

Karol G, por su parte, vive un gran momento en la música. Su reciente álbum, “Mañana será Bonito”se posicionó en poco tiempo como número uno. Karol G hizo colaboraciones con Romeo Santos, Quevedo, Justin Quiles, Ángel Dior, Maldy, Bad Gyal, Sean Paul, Sech, Ovy, Carla Morrison y por supuesto con Shakira, el éxito “TQG”.