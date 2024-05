“Los nervios me atacaron”: Bryan Villarini a punto de cancelar su show en el Centro de Bellas Artes en Santurce

“Hoy los nervios me atacaron y me sentí con ganas de cancelar el show ‘Las mujeres de Bryan’. Pero tantas veces ustedes me escriben que yo les motivo a ser mejores. Que me toca transmitirle y demostrarles que somos capaces de lograr nuestros sueños aun cuando dudamos de nosotros mismos”, reveló Villarini en sus redes sociales.