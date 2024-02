Bryan Villarini: “Las mujeres han escrito mi historia para que yo la camine”

Villarini había participado en otras producciones teatrales como “La jaula de las locas”, ”Mujeres en el baño”, “Bodas de sangre” y “Malas”, pero no se había lanzado a realizar su propio espectáculo. Fue la presentadora y productora Yizette Cifredo, a quien él describe “como la embelequera mayor” quien le dio el impulso total para hacerlo. El libreto lo comenzó a escribir en el encierro de la pandemia de COVID-19 , junto a su amigo Gaby Soto y lo engavetó por un tiempo hasta que lo revisitó y armó su primer monólogo. El carismático presentador adelantó que no estará solo, ya que diez mujeres lo acompañarán en el escenario.

“En la calle a mí me paran los esposos para decirme, ‘mi mujer es loca contigo’. Y le digo, ‘o sea que tu mujer es mi mujer’. En todos los proyectos que he estado son las mujeres las que me han apoyado. Me toca agradecerles ese respaldo inmenso y el cariño y devolverle todo lo que ellas me han dado. También pienso que es el momento ideal para hacer un espacio para celebrarlas en un país que se ha convertido en un lugar donde pisotean, maltratan y hasta asesinan a las mujeres. Las mujeres han escrito mi historia para que yo lo camine”, sostuvo Villarini, desde una de las butacas de la Sala de Festivales donde admite que le causa susto y emoción llenar el espacio a capacidad.