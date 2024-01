Bryan Villarini hará su primer “stand-up” en el Centro de Bellas Artes de Santurce

“En mi niñez había probado otras manifestaciones artísticas como el baile y sentía que no encajaba en algunas áreas porque no veía personas como yo destacadas. Con el tiempo descubrí el camerino dentro del teatro, donde la gente podía hacer cosas en las que yo también podía manifestarme. Esa área me sedujo porque yo podía encajar, podía crear y podía transformar. Desde pequeño fui un presenta’o y el teatro me daba esa oportunidad”, comentó el experto en belleza en declaraciones escritas.