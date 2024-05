Catherine Castro queda fuera del programa “En la mañana” de TeleOnce

“Hoy me despido de @enlamananapr con mucha tristeza y dolor 💔No tengo palabras en estos momentos para describir cuán rota me siento y más porque aún desconozco las razones de todo esto. Durante siete meses, de lunes a viernes, me entregué a este proyecto y trabajé con amor, compromiso, educación y con un solo propósito: llevarles felicidad, alegría y ser la voz de aquellos que no pueden”, expresó en su mensaje.