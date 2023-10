La productora, directora y animadora Sonia Valentín se ha distinguido por ir de frente y ser directa en sus argumentos. Desde la nueva silla de productora y presentadora del programa “En la mañana” de TeleOnce que estrenará el lunes, 30 de octubre, Valentín advierte a la competencia de otros canales que se “pongan las pilas” y se enfoquen en su trabajo, ya que el nuevo taller llega a competir en buena lid.

Valentín salió en marzo de este año de Wapa Televisión, tras más de 15 años trabajando en las producciones del canal 4, como “Entre Nosotras”, “Juntos en la mañana”, “Viva la tarde” y hasta el concurso “Miss Universe Puerto Rico” que produjo en las últimas ediciones. Cuando salió de Wapa Televisión fungía como directora de Producción del canal.

Ahora regresa nuevamente a la pantalla chica, pero como presentadora y productora del “morning show”, “En la mañana”, junto a los animadores Johnny Lozada, Pepe Calderón, Catherine Castro y los reporteros Maricarmen Ortiz y Manuel Crespo.

“Siempre lo he dicho que lo importante es enfocarse y uno trata de hacer lo mejor con lo que tienes en tus manos. Lo importante es retarse. El televidente se merece que Wapa se ponga pilas y los de Telemundo también. Si nosotros entramos y provocamos de alguna manera eso, pues que bueno. ¿Quién gana? Gana Puerto Rico y gana la televisión puertorriqueña. No me quita el sueño que hagan puyas e indirectas. Lo que tiene que hacer cada quien es enfocarse en su trabajo y presentar su mejor capacidad y el televidente escoja”, aseguró la productora en entrevista con El Nuevo Día a días del estreno del espacio.

Para Valentín la nueva experiencia en TeleOnce es su reconexión con la audiencia, ya que en el canal 4 en los últimos años apenas salía en la pantalla chica porque se desempañaba en otros roles. Así que para ella el volver a estar en la pantalla le provoca una gran ilusión al “poder ayudar a la gente y compartir con ellos frente a las cámaras”.

“El poder ser gestora de un nuevo taller de trabajo y mezclar juventud con gente adulta de experiencia para crear talleres es muy gratificante. Que tengan una mayor exposición los jóvenes, este proyecto lo da. Voy a estar de productora y de presentadora. Tengo que decir que me meto en todo, porque me gusta estar detrás de cámara y al frente de cámara también, porque me disfruto ambas. En esta ocasión tenemos un equipo bien constituido donde en el Departamento de Noticias nos esmeramos para reclutar los productores correctos para ese bloque y en la parte de entretenimiento también. Tengo un equipo con el que confío, de alguna manera, totalmente”, sostuvo la productora que supervisará al equipo de la mañana y en ocasiones será consultora para el resto de las ediciones de noticias.

La también cineasta y actriz admitió que cinco horas de producción diaria resulta fuerte, intenso drenante y de “beber mucho café'’ para poder desempeñarse en el reto televisivo. Sin embargo, dijo que al tener un equipo bien conformado es una responsabilidad dividida.

Hizo una pausa

Sobre su salida de Wapa Televisión detalló que fue una pausa necesaria que tenía hacer por primera vez en su vida. Según Valentín llevaba años de trabajo sin parar y sin tomarse un respiro para ella.

“Estuve como dos meses tomándome el tiempo por primera vez de mi vida. No había parado. Empecé en Telemundo con las películas, luego el teatro, empezó ‘Entre Nosotras’, corrido hicimos ‘Juntos en la mañana’, ‘Viva la tarde’ y luego entró a la dirección de producción del canal y llega el Miss Universe y eso fue otra bicicleta y cuando salgo de Wapa fue el silencio. Fue tan gratificante tener los dos meses para mí. Para atender mi salud, para hacer cosas en la casa y decía: ‘wow’, hacían años que yo no me bebía un café en mi terraza a las 10:30 de la mañana. Poder hablar con mi pareja, porque a nosotros nos encanta hacer cosas juntos, pero no tenía tiempo. La vida es ruido y silencio y de repente el ruido se apagó y eso me ha preparado para enfrentar este reto físicamente”, narró Valentín, quien dijo que su reclutamiento para el canal se lo hizo directamente el presidente de TeleOnce, Lenard Liberman.

Valentín indicó que las conversaciones con Liderman “se dieron desde hace un tiempo”, pero no precisó la fecha exacta. Lleva desde mayo trabajando como consultora de Liderman y con la vicepresidenta del Departamento de Noticias de TeleOnce, Jenny Suárez, quien también laboraba en Wapa Televisión.

“Desde que estaba en Entre Nosotras y aquel entonces era Univision encabezado por Jéssica Rodríguez, ella intentó muchas veces (traerme) para acá. Por razones del universo lo hablábamos y no se daba. Obviamente sabía que había una necesidad de un programa en la mañana y entramos en una conversación él (Liderman) y yo. Lo que me hace moverme es la visión que él tiene para las mañanas. Hacer un programa como este de cinco horas requiere una empresa comprometida económicamente y comprometida con permitirte desarrollar el proyecto. Él tiene esa visión de hacer un programa de calidad y que se vea bien. Más que el dinero y la exposición es poder desarrollar un proyecto como el que vamos a tener”, explicó.

El programa “En la mañana” estrena un innovador estudio donde se desarrollará el proyecto, en Paseo Caribe, en San Juan.

“De verdad que estoy mega ilusionada con este proyecto y sé con los televidentes lo van a disfrutar mucho”, concluyó Valentín, quien además sigue al frente de la organización sin fines de lucro Alquimia, junto a la actriz Alba Nydia Díaz.