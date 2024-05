Maripily se confiesa en la “Campaña por la victoria” de “La casa de los famosos 4”

Estas fueron las preguntas y respuestas del “Huracán boricua”:

Pregunta: “¿Hubo algún momento durante todos estos días que sentiste una inquietud de abandonar “La casa de los famosos 4?”

Respuesta: “Ay, ay, ay. No les puedo mentir que este ha sido uno de los retos más difíciles de mi vida. Me ha engrandecido personalmente, la gente ha aprendido a conocerme tal y como soy, sin mentiras. Sí, en algún momento tuve mi momento de debilidad de abandonar, es bien fuerte. Todos han atacado en contra de este Huracán boricua, porque pues, el huracán es fuerte. Mi mayor motivación de no quererme salir es mi hijo y mi público que me ha salvado ocho veces y me quiere ver aquí. Es el compromiso que tengo con ellos. Por eso en mi momento de debilidad de quererme salir dije: no puedo hacerle eso a mi público”.