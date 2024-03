“Cowboy Carter” y el ejercicio maestro de country de Beyoncé

El octavo álbum de estudio de Queen B, que tiene una duración de una hora y 18 minutos para un total de 27 pistas, arranca precisamente así, con la pregunta “¿Can you hear me?” en la canción “Ameriican Requiem”, una especie de gospel a varias voces y que pone al oyente en aviso de lo que viene después.

No nos sorprenden los dos temas “16 Carriages” y “Texas Hold ‘Em”, que nos llegaron en mitad de la Super Bowl. El primero, a ritmo de espoleos y latigazos y con una visión intimista sobre unos duros inicios de la artista y todo el trabajo que le ha llevado hasta aquí.

“Texas Hold ‘Em”, todo un éxito en TikTok e Instagram y que está acumulando todo tipo de récords desde su lanzamiento, contrasta con un ritmo vibrante y una capacidad adictiva, que nos hace querer “stick around ‘round ‘round” para ver qué más nos ofrece la reina del pop.

Carta de amor a Dolly P

La segunda más buscada en “II Most Wanted” no es otra que Miley Cyrus, quien no paró de cosechar éxitos el año pasado gracias a “Flowers” y que regresa al country con esta colaboración, un género que la vio nacer con sus inicios en Hannah Montana y las influencias de su padre, Billy Ray Cyrus, conocido cantante del género.