Daddy Yankee ofrece testimonio sobre segunda oportunidad que Dios le dio: “Si no me dejas morir, te voy a servir”

El que hasta diciembre pasado fue exponente del género urbano, el puertorriqueño Daddy Yankee, por primera vez compartió la mañana de este domingo su testimonio de vida, luego de que anunciara su conversión al cristianismo.

Sus expresiones se dieron en la iglesia “Refugiados en su Presencia” que ubica en el pueblo de Las Piedras, según se ha publicado en diversas cuentas en las redes sociales, incluyendo al propio intérprete del popular tema “Gasolina”, que compartió un video, acompañado de un mensaje.

“Es la primera vez que voy a dar un mensaje fuera de mi iglesia, así que estoy rompiendo el hielo con ustedes. Esto va a marcar un precedente bien bonito, porque es la primera vez que salgo, estoy un poco nerviosito, pero así empezamos. Uno tiene que empezar sin miedo. Ustedes no saben lo gozoso que yo estoy”, expresó Raymond Ayala, nombre de pila del artista, con micrófono en mano y dirigiéndose a la congregación.

“A mí nadie me detiene, me creía yo. Porque, ¿usted sabe qué? Usted puede llegar lejos sin Dios, yo soy prueba de eso. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, o sea nos capacitó y nos dio unos talentos y unas habilidades que puedes llegar lejos si quieres. Y si no me creen , tengo un ejemplo claro, la Torre de Babel. Yo construí mi Torre de Babel. Construí una torre que llegaba al cielo. Yo voy pa’ encima, no me para nadie. Y Dios, ‘hijo mío, yo sé lo que yo deposité en ti”, fue parte de su testimonio, en el que relató que Dios le envió un “verdugo, llamado la salud”, que era lo que lo iba a parar y que nunca lo vio venir.

Como parte de su relato, mencionó que estando en Colombia estuvo al borde de la muerte en un hospital y en ese momento pidió: “Dame la oportunidad Señor. Si tú me revives Señor, me ayudas y no me dejas morir, te voy a servir. Dios en su misericordia me dio la oportunidad de levantarme”, destacó.

“Hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me daba el mundo. Veinte años me tomó volver acá. Pero el orgullo fue lo que me separó de Dios, el orgullo. Por eso es bien importante cuando estamos en el camino, reconocer nuestra debilidad, porque el ser humano no nace con humildad. El ser humano nace con el orgullo. Nosotros obtenemos la humildad a través del Espíritu Santo. La humildad es la raíz de toda justicia”, es parte de lo que se escucha decir al cantante en los diversos videos.

Fue a través de un concierto de despedida en el Coliseo de Puerto Rico que la estrella del reguetón confesó haber aceptado a Cristo en su corazón y prometió que usaría los recursos artísticos que tiene a su alcance para evangelizar en cualquier parte del mundo. En ese momento el artista tomó el micrófono para revelar que el vacío que experimentó por largo tiempo, lo llenó acercándose a Jesús.

1 / 22 | FOTOS: Esto fue lo que pasó en el último concierto de Daddy Yankee en el que se entregó a Cristo. Daddy Yankee le puso fin a la historia musical que forjó por las pasadas tres décadas en el género urbano para iniciar una completamente nueva con Jesús como su manejador. - Alejandro Granadillo

“Mi gente este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”, dijo Daddy Yankee emocionado y con firmeza. “Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar; trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo, y les tengo que confesar que esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo, me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él”, expresó al público en ese momento, al finalizar la serie de conciertos.