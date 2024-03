Jay Wheeler le canta al amor no correspondido en “Otro más”

“Y todavía tengo tu foto en mi espejo para sentir que no estás tan lejos | Diablo, qué put@ mala suerte | Y yo que estoy loco por verte aquí | Baby, desde que te fuiste | Tú me tienes sintiendo que fui solo Otro más que estuvo y se va | Que ya lo olvidaste y no volverá jamás”, dice parte de la canción, en donde el protagonista ruega por una segunda oportunidad y expone la dificultad de ver a una ex pareja con alguien más, como también el anhelo de volver a lo que una vez tuvieron. ‘”Otro más” es una canción que puede conectar realmente con el público porque habla de una realidad, en donde no muchas veces hay un final feliz, hay veces que se debe seguir hacia adelante cuando quieres seguir luchando por ese amor no correspondido”, expresó Wheeler sobre la canción.