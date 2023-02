La cantante colombiana Karol G anunció esta mañana a través de sus historias en la red social Instagram, que abrió una tercera función para lo que serán sus conciertos en Puerto Rico. La venta de boletos para la nueva fecha comienza mañana viernes, 17 de febrero a las 10:00 a.m. por Ticketera.

“Esta mañana es una mañana especial porque tengo un anuncio especial para dar. Pe Erre, Puerto Rico, como ustedes saben el 11 y 12 de marzo tengo el estadio Hiram Bithorn, que se hizo ‘sold out’ súper rápido desde el momento que lo lanzamos. Siempre la gente estuvo preguntando como por una fecha más, para que a todo el mundo le tocara el show con le nuevo álbum y con la nueva música. Y bueno, no sé, me animé y ya vamos por una tercera, pues. Mañana sale a la venta la tercera y última fecha del Hiram Bithorn y , de cora, ojalá que no se lo pierdan porque ya ustedes saben . Nos vemos 10, 11 y 12 de marzo”,

Esta tercera fecha forma parte de su gira “$trip Love Tour”, producida por AEG Presents, y que la llevará a recorrer 30 ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluyendo Puerto Rico. La compañía Move Concerts Puerto Rico, uno de los encargados de las presentaciones de la colombiana en la isla, también compartió la información acerca de la nueva fecha, pautada para el 10 de marzo.

En agosto pasado, la voz de “Gatúbela” vendió -en una hora- la primera función de su concierto anunciado para el 11 de marzo del 2023 y una hora más tarde abrió una segunda función para el 12 del mismo mes, cuyos boletos también se agotaron en cuestión de minutos. O sea, los boletos para ambos conciertos se agotaron en menos de dos horas.