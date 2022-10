Después de seis años fuera de la escena musical la cantante Rihanna sorprendió a sus seguidores con su nuevo sencillo ‘Lift me up’, el cual hará parte de la película “Black Panther Wakanda Forever”. Como era de esperarse las redes sociales han colapsado con esta noticia e incluso la colombiana Karol G expresó su emoción y amor por la barbadense.

La paisa en diferentes oportunidades ha mostrado su admiración por Rihanna. De hecho, el año pasado en una entrevista con el puertorriqueño Jorge Pabón “Molusco”en su canal de ‘MoluscoTV’ afirmó que cuando la intérprete de ‘Umbrella’ volviera iba a estallar las redes.

“Yo te voy a decir una cosa, cuando ella vuelva, cuando Rihanna vuelva, ya esos récords y todo eso que uno cumple, ya eso no va a haber manera, no, ya no se va a poder”, afirmó Karol G en ese momento.

En esta ocasión, Karol G en su cuenta de Twitter le dejó un mensaje a Rihanna en el que le mostraba su amor y admiración.

“¡Te Amo! ¡Ojalá algún día te lo pueda decir mirándote a los ojos! No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú”, escribió Karol G.

No han pasado 20 horas del lanzamiento de ‘Lift me up’ y ya cuenta con más de 4.9 millones reproducciones en YouTube y se ubica en el número ocho de las tendencias. Los internautas no han dejado de comentar sobre esto y esperan con ansias el video musical que seguramente incluirá escenas de la película de Marvel.