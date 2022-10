Los Ángeles - “Lift me up”, el primer tema de Rihanna en seis años para la banda sonora de “Black Panther: Wakanda Forever”, ha visto esta madrugada la luz convertida en un homenaje al actor Chadwick Boseman, el protagonista de la primera entrega de la saga, fallecido en 2020.

El tema ha sido escrito por la diva de Barbados, Temilade Openiyi, -una artista nigeriana conocida como Teams-, el compositor Ludwig Göransson y el director de la película, Ryan Coogler.

”Lift me up” es una canción instrumental, casi una nana, en la que sus autores tratan de reflejar la pérdida de un ser querido.

”Después de hablar con Ryan y escuchar el sentido que quería darle a la película y la canción, quería escribir algo que retratara un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño”, señaló Teams en un comunicado recogido por Vulture.

Los primeros versos de la canción dicen “Lift me up / Hold me down / Keep me close/ Safe and sound” (Levántame / Abrázame / Mánteme cerca / Sano y salvo).El tema está incluido en la banda sonora de “Black Panther: Wakanda Forever”, la segunda entrega de la saga de Marvel, cuya premier se celebró este jueves en Los Ángeles.

El film se estrena el próximo 11 de noviembre rodeado de expectación. Rihanna llevaba seis años sin sacar un nuevo trabajo y la publicación esta madrugada de “Lift me up” ha revolucionado las redes.

Tras años de especulaciones sobre si volvería a la música, en 2018 la propia Rihanna confirmó por primera vez que habría nuevo disco.Según se especuló, podría tratarse de un trabajo doble integrado por un disco más pop y otro más experimental a partir de sus raíces caribeñas.

”Me gusta pensar en el como un disco inspirado en el reggae. No va a ser reggae tal cual lo conocemos, pero habrá elementos así en todos los cortes. (...) Está en mi sangre, no importa cuán lejos me encuentre de esa cultura o del ambiente en el que crecí. Nunca me abandona y, aunque exploré otros estilos, es tiempo de volver atrás”, comentó en una entrevista con Vogue.

Si “Black Panther: Wakanda Forever” sigue el ejemplo de la primera película de la saga su banda sonora primará a los músicos de color, en aquel proyecto el tema principal era de Kendrick Lamar y participaron artistas como The Weekend y Travis Scott.En los trailer de la nueva película está acompañada por el tema “No woman, no cry”, de Bob Marley, interpretado por Teams, y finaliza con “Alright” del rapero Kendrick Lamar.