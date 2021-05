El trompetista, arreglista y director musical puertorriqueño Tommy Villariny falleció hoy, martes, tras convalecer por las pasadas dos semanas en el hospital luego de sufrir un infarto cerebral, informó su hijo Oscar Villariny en su cuenta de Facebook.

“¡Querido viejo! Cuanto me duele esto. ¡Gracias papi! Hoy partiste junto a papito Dios a arreglar, tocar trompeta y dirigir la grabación del mejor disco celestial. Se que harás un solo de trompeta en la madre y que el arreglo musical será tuyo. Quiero que sepas que aunque aún no pueda escuchar ese disco, estaré aplaudiéndote desde ya con toda mi fuerza desde aquí”, sostuvo.

“¡Gracias por tanto viejo! ¡Descansa en paz! Te extrañaré todos mis días. Estoy tan orgulloso de ser tu hijo. Te amo”, agregó.

Oscar informó que próximamente comunicará los detalles sobre los servicios fúnebres

“¡Gracias por sus oraciones! ¡Gracias por amar tanto a mi viejo!”, expresó.

El veterano músico comenzó su carrera profesional a finales de la década de 1970 y trabajó como trumpetista, arreglista o director musical de un sinnúmero de orquestas de salsa y merengue, inclueyendo a varios baladistas como: Puerto Rico All Stars, Frankie Ruiz, Bobby Valentín, Eddie Santiago, Tony Vega, Luis Enrique, Ismael Miranda, Gilberto Santa Rosa, Rey Ruiz, Sergio Vargas, Tito Rojas, Tito Allen, Giovanni Hidalgo, Victor Manuelle, Glenn Monroig, Jerry Rivera, El Gran Combo de Puerto Rico, Elvis Crespo, José Feliciano, Manny Manuel y Ednita Nazario, entre muchos otros más.

En 2018 Villariny fue apoyado económicamente por la Jazz Foundation of America (JFA), una organización sin fines de lucro estadounidense, que ayuda a músicos legendarios del jazz, blues y roots, entre otros géneros musicales. Villariny recibió la ayuda debido a que no había podido trabajar a raíz del paso del huracán María.

En ocasión de una visita de varios directivos de JFA a la isla, Villariny expresó a El Nuevo Día que “estaba desesperado, no había trabajo, ni luz ni nada. En una página de Facebook leí sobre la JFA y cómo querían ayudar a los músicos de Puerto Rico. Me animé y les escribí. Desde entonces, la fundación me ha ayudado económicamente y así yo he podido pagar la renta, de lo que estoy muy agradecido”, aseguró el músico en una entrevista publicada el 8 de mayo de 2018.