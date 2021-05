El trompetista, arreglista y director musical puertorriqueño Tommy Villariny sufrió un infarto cerebral y se encuentra actualmente en coma, según informó su hijo Oscar Villariny en su cuenta de Facebook.

“Mi padre presenta un cuadro clínico crítico, debido al lugar donde ocurrió el infarto cerebral. Básicamente los doctores no pueden hacer mucho y actualmente esta en un estado de coma”, escribió el también músico. “Su cuerpo está reaccionando con leves movimientos, pero más bien es neurológico. Mi padre continúa luchando por su vida y necesita en este momento que oren por él. Esto es un proceso sumamente lento y doloroso”.

Posted by Oscar Villariny on Thursday, May 6, 2021

El veterano músico comenzó su carrera profesional a finales de la década de 1970 y trabajó como trumpetista, arreglista o director musical de un sinnúmero de orquestas de salsa y merengue, inclueyendo a varios baladistas como: Puerto Rico All Stars, Frankie Ruiz, Bobby Valentín, Eddie Santiago, Tony Vega, Luis Enrique, Ismael Miranda, Gilberto Santa Rosa, Rey Ruiz, Sergio Vargas, Tito Rojas, Tito Allen, Giovanni Hidalgo, Victor Manuelle, Glenn Monroig, Jerry Rivera, El Gran Combo de Puerto Rico, Elvis Crespo, José Feliciano, Manny Manuel y Ednita Nazario, entre muchos otros más.

El reconocido trompetista siempre brilló en todo lo que hacía, llamando la atención por su humildad y respeto a la música. Por ejemplo, en un artículo publicado en El Nuevo Día el 2 de febrero de 1998 que hablaba de la presentación del concierto “Salsa Sinfónica” de Gilberto Santa Rosa, realizado en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, Venezuela, hicieron énfasis en el trabajo de Villariny. “Ayer comentamos la repercusión que el trabajo del maestro Ángel Cucco Peña logro entre los periodistas. Pero, otro músico que ganó exposición en los medios lo fue el trompetista Tommy Villariny. En un artículo publicado por Iván Martínez Urbina en el diario “Últimas Noticias”, se describió a Villariny como uno de los músicos más consagrados en todos los sentidos, de la muy querida isla de Puerto Rico, en la última década. Y recordó su trabajo con figuras del ambiente venezolano, como lo es el grupo juvenil Salserín”, indicó la nota periodística”.

Por otro lado, en 2018 Villariny fue apoyado económicamente por la Jazz Foundation of America (JFA), una organización sin fines de lucro estadounidense, que ayuda a músicos legendarios del jazz, blues y roots, entre otros géneros musicales. En este caso, Villariny recibió la ayuda debido a que no había podido trabajar a raíz del paso del huracán María. En ocasión de una visita de varios directivos de JFA a la isla, Villariny expresó a El Nuevo Día que “estaba desesperado, no había trabajo, ni luz ni nada. En una página de Facebook leí sobre la JFA y cómo querían ayudar a los músicos de Puerto Rico. Me animé y les escribí. Desde entonces, la fundación me ha ayudado económicamente y así yo he podido pagar la renta, de lo que estoy muy agradecido”, aseguró el músico en una entrevista publicada el 8 de mayo de 2018.