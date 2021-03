Los primeros meses de la pandemia el músico y director Bobby Valentín optó por permanecer tranquilo en su casa a la espera de conocer cómo el mundo enfrentaba la crisis de salud global provocada por el coronavirus. Al descubrir que tomaría tiempo un regreso a los escenarios en formato presencial, comenzó a inquietarse pensando cómo satisfacer la vena musical que lo ha llevado por 55 años al frente de su orquesta.

Con el deseo de hacer lo mejor que sabe hacer: darle vida y protagonismo al bajo, Valentín lanzó una versión en salsa de “El Twist”, éxito internacional compuesto por Hank Ballard grabado originalmente por Chubby Checker.

El “Rey del bajo” creó su versión del éxito que revolucionó las pistas de bailes de los años 60 cuando el género se apoderó de los clubs en Nueva York.

El compositor, arreglista y productor vivió esa época en la Gran Manzana que era la ciudad considerada punta de lanza de los artistas, ya que las principales casas disqueras estaban localizadas en New York

“Cuando yo estuve radicado en Nueva York, ‘El Twist’ fue un ‘boom’. En aquella momento lo grabó Chubby Checker. Para esa época, lo que salía era rock & roll y todo era baile. Estaba el chachachá, la pachanga, el bugalú, mambo y todo era baile y música. Siempre todo era muy visual. Pensando en esa época fue que grabé la canción en salsa hace más de un año, pero la había paralizado por la pandemia y dije ‘ya es tiempo de lanzarla para que la gente la disfrute y vuelvan a bailar’”, explicó el músico que viajó recientemente a New York para para participar de los actos fúnebres de uno de los padres de la salsa, el maestro Johnny Pacheco, quien falleció el pasado 15 de febrero.

“Es bueno revivir de alguna manera esa época para las personas que no conocen esa música. Entiendo que en salsa otra persona no la ha grabado. Solo he escuchado la original de Chubby Checker y Wilkins que lo hizo en rock. Combiné los pasos de salsa con los del Twist. La versión en salsa ha tenido una buena aceptación y las críticas han sido muy positivas”, añadió el músico que aclaró que él no baila, porque prefiere tocar para que otros bailen.

Valentín filmó el video en fomato en blanco y negro para transportarse a la década de 1960. Integró a los bailarines de Essence Dance Academy en busca de cautivar a los jóvenes que quizás no han tenido un acercamiento con los pasos de baile de el Twist.

La grabación y edición del videoclip estuvo a cargo de Javier Hernández, mientras el diseño gráfico y dirección de arte por Orialis Valentín y la esposa de Valentín, Oria Rivera.

En el video participan además los músicos y cantantes Leró Martínez (vocalista), Julito Alvarado y Angie Machado (trompeta), Eliut Cintrón y Raphy Torres (trombón), Ángel Torres (alto saxofón, tenor), Víctor Maldonado (barítono), Kevin Vega (timbal), Víctor Roque (conga), Javier Oquendo (bongó), Reinaldo Burgos & Pedro Bermúdez (piano) y como invitado Javier Pérez (guitarra eléctrica).

Por lo pronto, Valentín espera poder conceptualizar la celebración de los 55 años de su orquesta en formato virtual. La agrupación cumplió en noviembre pasado, pero ante la crisis de salud no lo ha podido celebrarlo.

“Quiero hacer algo bien chévere, de calidad y eso requiere trabajerse con tiempo y bien pensado. La verdad es que el formato virtual es nuevo para mí, pero estoy confiado en que podamos celebrar tan importante aniversario este año”, concluyó el artista.