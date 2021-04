Con la libertad musical que lo ha caractrerizado desde comienzos de su carrera, el músico panameño Rubén Blades estrenó hace unos días un nuevo álbum de 11 temas donde une los ritmos latinos de la salsa con los sonidos de jazz estilo big band. El álbum “Salswing!” contó con la participación de la Orquesta de Roberto Delgado.

“Aunque la conexión entre el jazz y la salsa ha sido documentada, históricamente aún resta mucho por describir y por reconocer. Las combinaciones y colaboraciones entre músicos de estos géneros han sido numerosas a través de los años e incluyen a figuras de la talla de Mario Bauza y Dizzy Gillespie, Machito y Charlie Parker, Luis Russell y Louis Armstrong”, explicó el cantante panameño en su página web. “Con esta producción intento continuar esa relación, comprobando que el arte no posee nacionalidad, sino que representa un espíritu que trasciende razas, geografías e idiomas”.

Con esta producción, Blades quiso también dejar una clara aportación musical. “La excelente banda panameña que me acompaña, la Orquesta de Roberto Delgado, se constituye en prueba fehaciente de lo que afirmo: la música es un regalo universal y desde Panamá renovamos nuestro aporte con este disco, ‘Salswing!’”, expresó el autor de éxitos como “Pedro Navaja” y “Amor y Control”. “Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros grabándolo y que en estos tiempos difíciles les permita sonreír, bailar y confiar en un mejor futuro”.

Este nuevo álbum es una combinación armoniosa de canciones originales de salsa de la vieja escuela y nuevos giros de jazz en melodías familiares popularizadas en el siglo pasado. Incluye una nueva versión de la canción “Paula C”, de 1979, y otras canciones de salsa, pero también los clásicos en inglés “Pennies from Heaven”, “The Way You Look Tonight” y “Watch What Happens” que se hicieron famosos por Frank Sinatra, Billie Holiday y Tony Bennett, entre otros.

De hecho, el panameño también estrenará en las próximas semanas dos álbumes adicionales, llamados “Salsa Plus!” y “¡Swing!”, con una combinación de canciones para atraer a los fanáticos más puristas.