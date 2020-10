El cantautor panameño Rubén Blades recordó ayer su relación con Carlos Enrique “Cano” Estremera, tras conocer la muerte de “El Dueño del soneo”.

El sonero falleció ayer a las 2:00 p.m. por complicaciones de salud en un hospital en la isla. Blades reaccionó a la noticia con una publicación en las redes sociales en la que narró la primera vez que escuchó a Estremera cantar en una presentación en la también estuvo la fenecida Celia Cruz y la última vez que compartió con él en Filadelfia, mientras el sonero se recuperaba de un trasplante de pulmones.

El 2 de noviembre de 2018, Estremera fue sometido a un doble trasplante de pulmón. Sin embargo, aunque la cirugía fue un éxito, despertó con una parálisis de las rodillas hacia abajo que le imposibilitó caminar.

Su esposa Yamira Arce confirmó ayer la muerte del vocalista de 62 años al manifestar su dolor en las redes sociales. "Mi corazón está destrozado, no tengo consuelo”, escribió la viuda en su Facebook.

“Se ha mudado al “otro barrio” mi colega y amigo puertorriqueño, Carlos Enrique “El Cano” Estremera. Lo vi por primera vez en el entonces recién inaugurado “Centro de Convenciones” en Isla Verde, durante una serie de presentaciones que hice a finales de los 70′s en Puerto Rico, con la Orquesta local “La Solución” acompañándome. En una de esas fiestas de graduación, después de mi turno, venia Celia Cruz y “El Cano”, que era todavía un jovencito, le pidió que lo dejara cantar unos soneos. A Celia le causó gracia la audacia del joven y lo subió a la tarima. “El Cano” se botó y lo que me llamó la atención fue la capacidad para improvisar y el sentido del humor que le daba a sus soneos. Estuve seguro de su éxito y así fue”, recordó el cantautor panameño en Facebook.

Sobre su último encuentro narró que tanto Estremera con él, junto a los seguidores de la salsa esperaban volverlo a ver en tarima.

"Lo vi hace meses atrás, cuando me enteré que no estaba a bien de salud. Tuve un tiempo libre de la serie que filmó y averigüé a través de un amigo, Faustino Vidro, como conectarme con su esposa, Yamira. Me fui a Filadelfia, al hospital a verlo, y a darle un abrazo. Estaba como siempre, reído y optimista. No podía caminar, pero los dos pensamos que sería cuestión de tiempo para volver a hacerlo. Pasamos un buen rato, me despedí y pensé que la próxima vez lo vería cantando en la tarima que dominó como pocos. Se fue El Cano Estremera, pero nos deja perlas como “La boda de ella”. Todavía me río cuando lo oigo decir que necesitará “un alcahuete, que le cargue los anillos”. A Yamira, familiares, seres queridos, y a Puerto Rico, mi pésame y un abrazo grande, mío y de Panamá. Buen viaje, “Cano”, concluyó el cantante y actor.