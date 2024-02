Natalia Jiménez: “estoy en el momento más feliz de mi vida”

En una entrevista concedida a El Nuevo Día, Jiménez destacó que esta gira ha sido una que le ha abierto los ojos y le ha permitido darse cuenta lo mucho que le gusta su trabajo. “Esta ha sido una gira muy emocional para mí, porque he podido llegar a países donde hacía muchísimo tiempo que no tocaba. Además de que pude volver a España y reencontrarme con mi público español. Además de que mi familia me ha podido ver por primera vez cantando mariachi, lo cual ha sido increíble”, explicó la cantante de 42 años que se presentará en concierto en la isla el viernes, 9 de febrero de 2024. “Yo me pasé diez años en los que no podía salir a trabajar tanto como me hubiera querido y el poder hacerlo de nuevo, me hizo sentir tan bien conmigo misma y ha sido un descubrimiento de lo tanto y lo mucho que me gusta mi trabajo. Ha sido muy bonito”.