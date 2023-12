El cantante y compositor Obie Bermúdez escribe desde sus vivencias, por lo que escuchar temas dedicados a quien fue por 16 años su esposa Jennifer Peña no le debe extrañar a nadie.

Obie es un compositor biográfico y en agosto de este año sorprendió a muchos con el anuncio del divorcio de la pareja, quienes juntos procrearon cinco hijos.

El tema “Oxígeno”, por ejemplo, lo había lanzado meses previo a dar a conocer el fin de la relación matrimonial. Hoy, en una visita a Puerto Rico por motivo del lanzamiento de su primera grabación navideña “Navidad en mi país”, el artista aclaró que cuando lanzó en enero de 2023 el tema “Oxígeno”, lo hizo sin consultarle a nadie, porque simplemente “necesitaba respirar… hay veces que uno se huele las cosas”.

“Siempre lo he dicho todo con mis canciones y de todo lo que pasa a mi alrededor. Siempre he sido honesto con mi música. Lo he contado todo, lo personal y lo que no es personal. ‘Oxígeno’ fue el desahogo y fue curioso porque ese tema lo grabé y sentí la necesidad de lanzarlo. No pregunté, ni pedí permiso, simplemente necesitaba respirar y dije, voy a lanzarlo. Hoy día eso es bueno porque uno puede lanzar música cuando uno quiera”, explicó el intérprete de “Todo el año”.

En su ejercicio de escuchar su música a lo largo de su carrera de casi 30 años, la voz de “Me cansé de ti” dijo que descubrió que no puede escribir si no va a contar o exteriorizar sus sentimientos.

“No estaba en el proceso (del divorcio) cuando la escribí (Oxígeno). Lo que pasa es que hay veces que uno se huele las cosas. Simplemente, lo escribí”, aclaró el compositor sobre el lanzamiento del sencillo “Oxígeno”.

Sobre el proceso de separación de la cantante Jennifer Peña, reconoció que dentro de lo difícil y doloroso que es el fin de una relación sentimental, ambas partes, incluyendo a sus hijos, se encuentran bien y para él esa es la prioridad.

“Estoy bien y obviamente es una situación que uno no esperaba, pero me siento bien. Estoy enfocado en los niños, mi relación con Jennifer fue bella y siempre lo será. La quise, la quiero y siempre la voy a querer. No hay nada negativo, simplemente enfocándonos en nuestra familia. Tal vez no estemos unidos sentimentalmente, pero estamos sentimentalmente unidos más que nunca porque tenemos un lazo que nos une y nos unirá para siempre”, aseguró el artista sobre cómo ha manejado el proceso de la separación.

Su primer tema navideño

El lanzamiento del nuevo tema del cantante, titulado “Navidad en mi país”, forma parte del álbum navideño, “Santa’s Flow” integrado por varios artistas latinos. El sencillo musicalmente es fresco y alegre, y recoge la esencia de las festividades en la isla, que son las más largas del mundo.

Para el ganador de Latin Grammy, estar en Puerto Rico para celebrar la Navidad y presentar su primer sencillo navideño es motivo de entusiasmo y de orgullo a la vez.

“Navidad en mi país” la escribió y la compuso en 24 horas y está muy satisfecho con el resultado, ya que según dijo, representa sus vivencias en Aibonito desde los festejos campesinos hasta el coquí.

“Es la primera canción que grabó en Puerto Rico y también es la primera grabación de un tema navideño y siempre he dicho que es un sueño de todo artista el poder hacer algo de Navidad. Es un tema que recoge lo que es pasar la Navidad en Puerto Rico, con buena música, la familia, el coquí y el coquito también. Es mi manera de contar las navidades puertorriqueñas”, mencionó el actor y bailarín.

Bermúdez se dispone a pasar la Navidad en Puerto Rico y luego regresará en enero de 2024 a presentar lo que será su próximo álbum, una producción que promete estará llena de sus vivencias e historias.

El álbum “Santa’s Flow” está disponible en las plataformas digitales.