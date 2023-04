El actor puertorriqueño destacado en Hollywood, Luis Guzmán, no niega sus raíces. Con orgullo donde quiera que pisa dice ser de la isla que lo vio nacer. Menciona que viene del “caserío viejo” de Cayey, en referencia al residencial Benigno Fernández García, en donde vivió hasta los cinco años cuando partió con su familia a Nueva York.

En ese otro territorio que lo cobijó, se dedicó a ser trabajador de servicios sociales y describe haber llegado a la actuación por accidente. Con unas 156 películas en su haber, posicionándose entre las grandes estrellas del cine anglosajón, a quien la fama no le ha hecho despegar los pies de la tierra.

“A cualquier lugar que yo voy siempre hablo de Puerto Rico, de mi amor, de mi orgullo. Quiero seguir así, pero también quiero levantar lo demás, porque esto no solamente se trata de mí, sino de un pueblo entero. Yo siempre voy a apoyar, voy a levantar”, expresó en su más reciente visita a Puerto Rico, que en esta ocasión tuvo un matiz especial, para promover y ser partícipe del proyecto “The Storyteller’s Bootcamp”, una iniciativa del cineasta Carlitos Ruiz, para la creación de tres proyectos cinematográficos.

PUBLICIDAD

Cálido, ameno, espontáneo, con sentido del humor, genuino, y con su “spanglish” a todo dar, compartió y conversó con El Nuevo Día sobre su reciente participación en la serie “Wednesday”, basada en los personajes de la icónica Familia Addams, y que estrenó su primera temporada en noviembre pasado por Netflix. Asimismo, reiteró su interés de resaltar y que se dé a conocer el talento de los escritores de guiones puertorriqueños fuera de la isla.

¿Cómo “The Addams Family”? influyó durante su infancia y juventud? ¿Qué significa representar en este momento de su carrera un papel como el de Gómez Addams?

Luiz Guzmán (LG): “Para mí significa algo bastante grande en mi carrera, porque yo me crié con ‘The Addams Family’ cuando estaba en televisión, en blanco y negro, después con la película que salió Raúl Juliá. Me dio una llamada, Tim Burton, y no sabía sobre qué quería hablar conmigo y me dijo que estaban montando un show sobre la hija, ‘Wednesday’. Quería saber si yo quería hacer el papel de ‘Gómez’. Y yo más que seguro, claro, porque eso lleva más de 50 años y para llegar a hacer un papel así en mi carrera, como dije al principio, eso ha sido un grandísimo para mí”.

¿Cómo ha sido la recepción del público en términos de su personaje?

LG: “Ahora tengo un ‘fan base’ de chamaquitos de 6, 7, 8 y 9 años, pero el ‘fan base’ explotó, porque hay abuelos, los hijos de los abuelos y los nietos de los abuelos. Son como tres generaciones que se han criado con ‘The Addams Family’. Eso explotó; ahora me tengo que esconder”.

PUBLICIDAD

Con toda la experiencia que tiene, y sabiendo que cada personaje conlleva un reto. En este caso, ¿ha impartido su propia personalidad a este personaje?

LG: “Para mí ha sido algo bastante fácil, porque Gómez es un hombre que se trata de amor, de pasión para su esposa, pero también para su familia, lo que lo hace fácil”.

¿Compara su personalidad con lo que es ese personaje, de cómo es con sus hijos y familia?

LG: “¡Seguro! Porque eso es lo más importante que un padre puede tener para su hijo, apoyarlo, quererlo, protegerlo. Todo eso en la parte de Gómez, se me hace fácil. Ahora le digo, el guion que escribieron es un buen escrito. El guion tiene todo que ver con la historia, con la filmación. Si algo no está escrito tan bien, a veces se hace difícil, pero los escritores de ‘Wednesday’, wow, son tremendos escritores. Eso lo es todo. Tú puedes tener una película con los mejores actores en el mundo, pero si no tienes un guion bien escrito, no es igual”.

¿Qué ha significado trabajar con Tim Burton, siendo el destacado director de cine que es?

LG: “Oh wow, Tim Burton, ‘you know’, pa’ estar uno en el universo de Tim Burton, en la carrera de uno, es tremendísimo porque uno sabe todas las películas que ha hecho. Es fantástico y para mí fue un orgullo trabajar con él. Es una persona bien humilde, un director que tiene una visión que ya él sabe lo que está buscando para el lente de la cámara, ‘chacho’ eso fue tremendo trabajar con Tim Burton”.

PUBLICIDAD

Mencionó la importancia de un guion bien escrito, ¿precisamente eso es lo que se quiere promover en Puerto Rico?

LG: “Seguro. Dar a conocer los buenos guionistas que hay también. Sí, porque el guion lo es todo. Como el guion de ‘Maldeamores’, eso fue tremendo. Para mí fue un orgullo filmar esa película porque enseñó nuestra cultura, nuestras costumbres, los abuelitos, los matrimonios, de todo. Estaba tan bien escrito, que eso cuando uno lo ve en la pantalla da satisfacción”.

¿Cómo le ha ido recientemente en su faceta de productor?

LG: “Ahora mismo estuve en (el festival de cine) South by Southwest, con una película que mi hijo Cemí y yo fuimos dos de los productores; se titula ‘Story Ave’, escrita y dirigida Aristotle Torres. Lo recibieron bastante bien, ‘a round committees’ nos dieron 100%. Eso es algo muy grande y tengo otro proyecto que estamos levantando poco a poco”.

¿Está disfrutando ese proceso de ser productor?

LG: “Hay mucho de lo que uno tiene que aprender, pero lo bueno es que tenemos un buen equipo de personas que están trabajando con nosotros en otros proyectos. Eso es lo más grande también, que no se trata solamente de una persona, es un equipo, es mucha gente”.

Muchos conocen a Luis Guzmán, el actor, pero eres bien polifacético. Hace otras cosas que la gente no sabe, cuéntenos cuáles.

LG: “Cocinero, salsero, duermo bien, me visto casi bien, playero. Me encanta el arte. No canto muy bien, pero sé cantar. Ahí lo dejo”.

PUBLICIDAD

Mencionó estar bien contento con estar en Puerto Rico y ser parte del proyecto “The Storyteller’s Bootcamp” para guionistas. En general, ¿cómo describe la experiencia?

LG: “Para mí es algo bien chévere, porque fíjate, para yo estar aquí en mi isla, que yo nací en Cayey, en Caserío Viejo, pa’ que se sepa. Para yo estar aquí bregando con los escritores que me van a escribir el guion, yo no podría pedir nada mejor en mi vida. Yo quiero levantar a Puerto Rico en películas, porque mira, estamos pegados en reguetón, no hay nadie que nos toca (llega), estamos pegados todavía en la salsa, y tenemos tanta gente talentosa en películas, actores, directores y ahora, escritores. Lo vamos a seguir”.